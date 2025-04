Praca w biurze rachunkowym daje wiele możliwości zawodowych, a zwłaszcza, kiedy ukończysz specjalistyczny kurs księgowości. Możliwości jest wiele, ponieważ aplikując jako księgowa, pracować możesz w dziale księgowym, bądź właśnie w biurze rachunkowym.

Reklama

Spis treści:

Biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie rachunkowości i płac. Przedsiębiorcy próbują sami prowadzić księgowość, lecz gdy firma rozwija się, powierzają tę pracę biurze rachunkowemu. W takim przypadku zadaniami księgowej są:

przygotowanie rozliczeń dla ZUS,

prowadzenie ksiąg rachunkowych,

prowadzenie ewidencji przychodów oraz ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa,

przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego,

analizowanie sytuacji finansowej,

sporządzanie sprawozdań opisujących kondycję firmy,

rozliczanie płac pracowników w firmie.

By zostać księgową potrzeba ukończyć szkołę średnią o profilu finansowym lub szkołę podyplomową, bądź studia wyższe związane z finansami. Dodatkowo oprócz posady księgowej, w biurze rachunkowym zostać można także:

Głównym księgowym – posiada wykształcenie wyższe, zaświadczenie ukończenia kursu lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rachunkowości.

– posiada wykształcenie wyższe, zaświadczenie ukończenia kursu lub tytuł zawodowy magistra na kierunku rachunkowości. Dyplomowanym księgowym – posiada wykształcenie wyższe, zaświadczenie ukończenia kursu na głównego księgowego oraz dwa lata doświadczenia.

– posiada wykształcenie wyższe, zaświadczenie ukończenia kursu na głównego księgowego oraz dwa lata doświadczenia. Specjalistą do spraw księgowości – posiada wykształcenie średnie oraz wiedzę na temat prawa podatkowego i finansów.

Wracając do księgowej, jest jedną z najważniejszych osób w firmie. W tym dziale procesowane są faktury, przyjmowane płatności czy opłacane zobowiązania. Każdy właściciel firmy posiada swoją księgową lub współpracuje z biurem rachunkowym.

By zostać księgową, wystarczy ukończyć kurs lub szkolenie z zakresu księgowości. Dodatkowo można wybrać się do dwuletniej szkoły policealnej. Niezbędny będzie również dyplom ukończenia studiów wyższych np. ekonomia, zarządzanie ze specjalizacją rachunkową oraz finanse i rachunkowość. Ponadto po ukończeniu studiów, plusem będzie odbycie stażu. Przyda się to do wpisania w CV.

Jeśli nie chcesz zatrudniać się w żadnym biurze rachunkowym, a masz odpowiednią wiedzę do założenia własnego biura, wystarczy:

być niekaranym,

posiadać zdolność do wykonywania czynności prawnych,

posiadać wykształcenie średnie,

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W pierwszych krokach należy założyć działalność gospodarczą. Potrzebne będzie ci wyrobienie certyfikatu oraz zarejestrowanie biura. Po nabytych kwalifikacjach oraz wykształceniu możesz otwierać biuro, lecz związane są z tym następujące koszty:

koszt szkoleń pracowników,

koszt wynajmu biura,

wydatki związane z działalnością reklamową,

koszt ubezpieczenia,

wydatki związane z zakupem oprogramowania.

Dodatkowo biuro rachunkowe zajmować się może:

optymalizacją podatkową,

udzielaniem porad finansowych i prawnych,

księgowaniem dokumentów sprzedażowych,

księgowaniem przepływu środków finansowych,

analizą ryzyka finansowego,

doradztwem podatkowym oraz kredytowym,

reprezentowaniem firmy przed urzędami skarbowymi.

Jeśli ubiegasz się o pracę w biurze rachunkowym, to potrzebujesz dobrze napisanego CV. Jest ono kluczem do dostania się na planowane stanowisko. Poniżej podajemy podpowiedzi, co musi się w nim znaleźć:

Podsumowanie zawodowe – umieszczone na górze dokumentu, informacje o doświadczeniu oraz celach zawodowych. Dopasowanie CV do oferty, na którą się aplikuje – wymagania, które występują w ogłoszeniu, mają znaleźć się najlepiej w CV, zgodnie z prawdą. Cechy charakteru w CV – opisanie predyspozycji do pracy w zawodzie księgowej.

Współczesna księgowa zarobić może od 2 500 złotych do nawet 8 000 złotych netto. Wynagrodzenia różnią się w zależności od kompetencji i zakresu obowiązków. Zarobki w księgowości rozkładają się następująco:

Główny księgowy – 16 000 złotych,

– 16 000 złotych, Zastępca głównego księgowego – 11 000 złotych,

– 11 000 złotych, Starszy księgowy – 9 000 złotych,

– 9 000 złotych, Samodzielny księgowy – 8 000 złotych.

Reklama

Czytaj także:

Praca w biurze – wymagania, cechy, zarobki. Jak napisać CV i list motywacyjny?

Praca w biurze podróży – jak się dostać? Dobre i złe strony

Nazwy stanowisk w biurze – czy nazwa ma znaczenie? Dowiedz się więcej