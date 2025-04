Praca ta z pewnością nie należy do tych z kategorii nudnych, gdyż cieszy się dużą popularnością wśród klientów. To, jak wygląda praca w danym biurze podróży, zależy od miejsca pracy, współpracowników oraz objętego stanowiska.

Praca w biurze podróży polega na prezentacji oraz sprzedaży wycieczek klientom. Pracownik biura podróży wybiera ofertę i personalizuje propozycje klientom. Ponadto zarządza rezerwacjami i udziela informacji co do warunków wyjazdu. Najpopularniejszym stanowiskiem w biurze podróży jest specjalista do spraw obsługi klienta. Pełni także rolę sprzedawcy, doradcy, a czasem i historyka.

Powinnaś umieć dostosować najlepszą ofertę. Ponadto w biurach podróży szukają osób, które są w stanie wypromować je. Zatrudnia się wtedy osobę odpowiedzialną za social media.

Praca w biurze podróży kojarzy się ze sprzedawcą, który szuka najlepszego rozwiązania dla klientów. Pracownik biura podróży to również animator, kierownik, pilot wycieczki, doradca wakacyjny itp.

Najczęściej spotykane stanowiska w biurze podróży to:

Doradca wakacyjny,

Specjalista do spraw turystyki,

Prezenter oferty turystycznej.

Szacuje się, że zarobki specjalistów do spraw turystyki wynoszą około 3 200 złotych brutto. Dodatkowo:

Pilot wycieczek turystycznych – około 3 600 złotych brutto,

– około 3 600 złotych brutto, Rezydent – około 4 000 złotych brutto,

– około 4 000 złotych brutto, Kierownik do spraw sprzedaży w turystyce – około 7 000 złotych brutto,

– około 7 000 złotych brutto, Animatorzy czasu wolnego – około 4 000 złotych brutto.

W biurze podróży praca jest zrównoważona. Ma to swoje dobre i złe strony. Warto zaznaczyć, że jest to przeważnie praca z ludźmi, więc trzeba być wyrozumiałym i komunikatywnym.

Dobre strony:

zniżki na wakacje,

pogłębianie wiedzy o innych krajach,

obcowanie ze światem.

Złe strony:

ryzyko wystąpienia reklamacji,

praca z ludźmi, która wymaga opanowania.

