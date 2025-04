CV to jedyna możliwość pochwalenia się przed rekruterem, czy swoim przyszłym pracodawcą, swoimi umiejętnościami. Jeśli wysyłasz swoje CV i nikt się do ciebie nie odzywa, to najwidoczniej popełniasz jakieś błędy, o których nawet nie masz pojęcia. Podpowiadamy jak napisać profesjonale CV.

Wysyłasz CV i nic? Podpowiadamy, jakie umiejętności wyeksponować, by zainteresować przyszłego pracodawcę

Jak napisać CV?

CV to dokument aplikacyjny. CV powinno zawierać wszystkie ważne informacje, dzięki którym twój potencjalny szef wybierze ciebie na dane stanowisko. CV powinno:

mieć odpowiednią, spójną strukturę,

być bezbłędne – ortografy są niewybaczalne

być dopasowane do rodzaju firmy i stanowiska, na które aplikujesz

mieć profesjonalne zdjęcie

zawierać informacje o doświadczeni zawodowy, wykształceniu, zainteresowaniach i odbytych kursach

zawierać obowiązkową klauzulę końcową “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).\"

Jak dobrać zdjęcie do CV?

CV online

CV możesz napisać samodzielnie lub skorzystać z internetowych kreatorów, które znajdziesz na wielu portalach, specjalizujących się w rekrutacji pracowników.

Pobierz wzór gotowego CV

CV wzór do pobrania

CV po niemiecku

CV po niemiecku ma zupełnie inna strukturę, niż to pisane po polsku. Jeśli piszesz CV w języku niemieckim to zachowaj następującą strukturę:

Dane osobowe

Edukacja

Doświadczenie

Umiejętności

Inne aktywności

Miejsce, data i podpis

Poznaj 5 najgorszych błędów w CV

CV po angielsku

CV po angielsku jest często wymagane, nawet jeśli rekrutujesz do polskiej firmy. Oto kilka zasad, których należy przestrzegać, pisząc CV po angielsku:

