Umiejętność asertywnego zachowania w pracy jest absolutnie konieczna, jeśli chcesz, by twoje relacje z współpracownikami pozostawały poprawne i zdrowe. Owszem, nie powinnaś narzucać innym swoich poglądów czy maltretować ich swoimi potrzebami, ale nie możesz też pozwalać na wchodzenie sobie na głowę. Konieczna jest zasada zdrowego egoizmu. Jak ją osiągnąć? Podpowiadamy!

Jak okazać asertywność w pracy?

1. Nie ukrywaj swoich potrzeb

Jasno mów o tym, co jest dla ciebie ważne. Nie licz na to, że współpracownicy domyślą się, że coś jest nie tak. Dąsanie się i obrażanie bez ujawnienia przyczyny takiego stanu rzeczy jest niemądre i niczemu nie służy.

2. Trzymaj się własnych zasad

Ustal własne priorytety, które są ci potrzebne, by praca sprawiała ci przyjemność, a kontakty z innymi nie męczyły cię. Wytyczaj granice i pozwalaj innym wyłącznie na to, z czym naprawdę się zgadzasz. Nie przymuszaj się do niczego tylko po to, by stać się lubianą.

3. Nie ukrywaj emocji

Czasami dla dobra relacji warto powiedzieć koledze, że w danym dniu ma się kiepski humor i brak ochoty na żarty czy docinanie sobie, zamiast gotować się od środka i wściekać w milczeniu. Jeśli współpracownicy są wyrozumiali, nie będą ci dłużej przeszkadzać danego dnia.

4. Unikaj fałszywej skromności

Udało ci się zrobić jakiś ważny projekt przed czasem, dostałaś awans lub zostałaś pochwalona na zebraniu za doskonałe pomysły? Ciesz się tym i nie bój się podzielić radością z kolegami. Nie knuj, że na pewno będą ci zazdrościć i traktować cię z dystansem. Skąd możesz to wiedzieć?

5. Nie bądź arogancka

Niektórzy mylą asertywność z arogancją, a to bardzo duży błąd. Bądź pewna siebie, ale kulturalna.

6. Doceniaj innych

I bądź uczciwa. Wbrew pozorom, to nie oznaka słabości, ale właśnie siły. Tylko słabe i zakompleksione osoby wolą krytykować wszystkich wokoło i mieszać, gdzie się da.

7. Doceniaj siebie

Nigdy nie stawiaj innych ponad siebie. Każdy ma jakieś zalety, ale i jakieś wady. Zawsze dostrzegaj pozytywy we własnym zachowaniu i jeśli uznasz, że twój wysiłek zasługuje na uznanie, sprawiaj sobie nagrody. Relaks i przyjemne chwile są niezbędne, by stale utrzymywać wysoką efektywność pracy.

