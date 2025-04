Skuteczna komunikacja w miejscu pracy jest niezwykle ważna - bez niej firma nie ma szans na spektakularny rozwój, a i pracownicy nie czują się komfortowo, jeśli o wielu sprawach w ogóle nie wiedzą lub dowiadują się zbyt późno. Jak zatem usprawnić komunikację w pracy? Mamy kilka sprawdzonych rad.

Reklama

Jak usprawnić komunikację w pracy?

Jeśli jesteś szefem, koniecznie stosuj te zasady.

1. Informuj o tym, co się dzieje

Brak informacji o tym, co aktualnie dzieje się w firmie, negatywnie wpływa na motywację do pracy. Pracownik pomijany w procesie obiegu informacji szybko poczuje się niedoceniany. Co najistotniejsze – na rezygnacji z uwag i pomysłów swojej kadry traci cała firma. Informować należy więc o wszystkim, co dla firmy ważne, w szczególności o zmianach organizacyjnych – likwidacji lub utworzeniu nowego działu, sukcesach i porażkach pracodawcy.

2. Nie dopuszczaj do wypaczenia przekazu

Zawsze starannie zweryfikuj informację, zanim zdecydujesz się nią podzielić z zespołem. Przeanalizuj ją pod kątem merytorycznym i językowym i upewnij się, że nie jest niejasna, myląca i nie zawiera błędów zniekształcających przekaz. Pamiętaj, ze ścieżka przekazywania informacji powinna być jak najkrótsza. Unikaj hierarchizacji, w której dyrektorzy komunikują się z kierownikami działów, ci z managerami itd.

3. Pytaj o potrzeby pracowników

Efektywna komunikacja zaczyna się od zrozumienia jej odbiorców i odpowiedni dobór metod komunikacji. Pytaj zamiast informować. Upewnij się, że pracownicy mają wszystkie narzędzia niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków. Pamiętaj też, że spotkania twarzą w twarz zawsze są bardziej wydajne, chociażby dlatego, że pozwalają szybciej wyjaśnić nurtujące kwestie i uniknąć nieporozumień.

4. Naucz się słuchać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi

Komunikacja werbalna wymaga skupionego słuchania. Jeżeli nie masz zdolności skupienia się na tym, co inni próbują ci powiedzieć, twój przekaz nie będzie prawidłowo odczytany. Pamiętaj, że kontakt z pracownikami nie może kończyć się na wygłoszeniu przez ciebie monologu, zachęcaj do interakcji. Zawsze szczerze odpowiadaj na pytania, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

5. Zachęcaj do stawiania czoła problemom

Pracownicy często maja obawy przed mówieniem o problemach, z którymi się borykają. Dlatego tak ważne jest to, by mieli świadomość, że z każdą poważną sprawą mogą przyjść do ciebie. Zapobiegniesz w ten sposób nawarstwianiu się niezałatwionych spraw i zyskasz pełniejszy obraz sytuacji w firmie

6. Wspólnie zmieniajcie firmę na lepsze

Zaproś swoich podwładnych do dzielenia się z tobą pomysłami na usprawnienie komunikacji. Zaskoczy Cię to jak innowacyjnych i pełnych pomysłów ludzi masz w zespole.

7. Mów „dziękuję”

Nic tak nie motywuje do wprowadzania dobrych wzorców komunikacji, jak nagradzanie za ich zastosowanie. Doceniaj członków zespołu, którzy dzięki dobrej diagnozie problemu wpłynęli pozytywnie na wzrost porozumienia i poprawienie komfortu pracy.

Przeczytaj też:

Jak być lepszym pracownikiem?Marnowanie czasu w pracyDrzemka w ciągu dnia

Reklama

Materiały prasowe - GoWork.pl