Przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą ci rozpoznać, czy problem pracoholizmu dotyczy kogoś z twoich bliskich... a może ciebie? Sprawdź sama!

Po czym poznać pracoholika?

1. Jest obsesyjnie zaangażowany w pracę

Pracoholizm zaczyna się wtedy, gdy pracowitość i ambicja to już za mało. Gdy nie tylko chce się być dobrym, skutecznym i efektywnym pracownikiem, ale chce się po prostu stale być najlepszym pracownikiem. I to za wszelką cenę.

2. Zaniedbuje każdą sferę, która nie jest związana z pracą

Cena pracoholizmu jest naprawdę wysoka, bo kosztem pracy zaniedbuje się dom, bliskich, przyjaciół. Często żyje się po prostu jakby w innym świecie - takim, w którym liczy się wyłącznie praca. A bez niej nie ma nic.

3. Zaniedbuje własne zdrowie i wygląd

Z czasem pracoholizm zaczyna być widoczny na twarzy. Ciągły brak odpoczynku odbija się szarą cerą, podkrążonymi oczami, złą masą ciała.

4. Pracuje w weekendy, nie bierze urlopów

No bo przecież jest niezastąpiony. Wszystko bierze na siebie, nie che delegować zadań, więc urlopy nie wchodzą w grę - firma wtedy na pewno by padła.

5. Często choruje, ale i tak przychodzi do pracy

Organizm zaczyna już nie wytrzymywać, co objawia się częstymi przeziębieniami. Pracoholik jednak systematycznie je ignoruje, praca przecież nie zrobi się sama.

6. Bywa nerwowy lub zasępiony

Miewa humory... Kiedy idzie mu coś nie tak, pracuje jeszcze więcej, by wszystko naprawić, ale chodzi przy tym ciągle wściekły. Potrafi wyżywać się na kolegach lub podwładnych. Niekiedy zamiast tego jest ponury, małomówny i ospały.

7. Ciągle rywalizuje

Nie umie znieść porażki. Poddanie się nie wchodzi w grę, oddanie innemu pracownikowi tytułu pracownika miesiąca również jest nie do pomyślenia. Pracoholik ciągle rywalizuje. Ze wszystkimi i o wszystko.

