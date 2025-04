Jeśli chodzi o pracownika ochrony, to musi się on wykazywać sprawnością fizyczną oraz spostrzegawczością. Dodatkowo musi on przejść przez odpowiedni kurs.

Kurs na wykwalifikowanego pracownika ochrony obejmuje szkolenie strzeleckie oraz przygotowuje do zdania egzaminu państwowego związanego z bronią palną. Kurs taki posiada konkretne bloki szkoleniowe, a są to:

Blok ogólnoprawny:

etyka pracownika ochrony,

zagadnienia odnośnie prawa pracy oraz prawa cywilnego,

zagadnienia odnośnie wybranych elementów psychologii,

zagadnienia odnośnie prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego oraz prawa karnego,

udzielania pomocy przedlekarskiej.

Blok pt. Ochrona osób i mienia:

wykonywanie zadań z zagadnień ochrony mienia,

wykonywanie zadań z zagadnień ochrony osób.

Blok pt. Wyszkolenie strzeleckie:

techniki posługiwania się bronią,

zasady działania broni,

budowa działania broni,

strzelanie na strzelnicy.

Blok pt. Samoobrona i techniki interwencyjne:

techniki interwencyjne,

samoobrona.

By zostać pracownikiem ochrony, nie jest potrzebna ci licencja oraz dodatkowe uprawnienia. Ochroniarze niewpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony patrolują teren, raportują kradzież oraz obserwują monitoring. Natomiast pracownik ochrony wpisany na tę listę w razie nagłego zdarzenia może wezwać policję lub pogotowie ratunkowe.

Dodatkowo musisz ukończyć szkołę policealną lub studia wyższe. W trakcie zajęć w szkole policealnej musisz zaliczyć przedmioty administracyjne, zajęcia sprawnościowe i prawne. Niezależnie od teoretycznych zajęć, sporą wagę przywiązuje się do sprawności fizycznej. Musisz znać sporty walki, samoobronę oraz umieć stosować techniki interwencyjne i umiejętnie używać broni palnej.

Zarobki pracownika ochrony krążą wokół około 1 930 złotych netto. Taka płaca zarezerwowana jest dla początkujących ochroniarzy. Pracownicy ochrony wyżsi stażem otrzymują wynagrodzenie nawet do 2 600 złotych netto. Najwyższą płacę otrzymują ochroniarze w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz w opolskim. Najmniej w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. Pracownik ochrony z licencją zarobić może nawet 3 300 złotych netto.

Głównym zadaniem pracownika ochrony jest ochrona osób oraz mienia. Ochroniarza wyróżniać musi:

sprawność fizyczna,

umiejętność samoobrony,

umiejętność dobrej obserwacji,

bezproblemowość pracy w godzinach nocnych.

Pracownikiem ochrony zostać może osoba, która:

ukończyła 21 lat,

ukończyła co najmniej gimnazjum,

posiada obywatelstwo polskie,

ma zdolność do czynności prawnych,

nie była skazana,

posiada zdolność fizyczną i psychiczną,

posiada nienaganną opinię.

