Zarobki w Biedronce podczas wykładania towaru są wyższe dla pracowników sklepu niż w zwykły dzień w pracy w godzinach dziennych. Jeśli szukasz pracy dodatkowej przy wykładaniu towaru w Biedronce, to w Internecie znajdziesz mnóstwo ogłoszeń.

Reklama

Spis treści:

Do wykładania towaru w Biedronce najczęściej zatrudniają się studenci lub emeryci, gdyż stawiają na szybki dorobek. Ta praca w Biedronce polega na układaniu towaru na półkach w sklepie, ale i nie tylko. Dodatkowo liczy się stan magazynu. Powinnaś posiadać książeczkę sanepidowską. Ponadto wymagane jest, abyś miała dużą siłę fizyczną, ponieważ będziesz musiała nosić ciężkie przedmioty.

Ofert dotyczących wykładaniu towaru w Biedronce najlepiej szukać przez agencje lub ogłoszenia w Internecie. Jednakże poprzez agencję łatwiej jest finalnie trafić do marketu czy galerii handlowej. W ofertach o pracę rzadko kiedy podana jest stawka godzinowa. Pracodawcy przeważnie nie poproszą cię o przesłanie CV, ponieważ jest to prosta praca. Jedyne co jest niezbędne, to ukazanie ważnej książeczki sanepidowskiej. Jeśli chciałabyś podjąć pracę przy wykładaniu towaru w Biedronce, to musisz być dyspozycyjna, sumienna i pracowita.

Do obowiązków, które towarzyszą kasjerowi-sprzedawcy przy wykładaniu towaru w Biedronce, należą:

sprawdzanie jakości świeżych towarów,

usuwanie przeterminowanych produktów,

sortowanie dostarczonego towaru w magazynie,

znakowanie towaru cenami,

obsługa wózka elektrycznego,

dbanie o czystość na hali,

odpowiadanie na pytania klientów dotyczących ceny produktów lub ich lokalizacji.

Stawki wykładania towaru w Biedronce zależne są od województwa. Szacuje się, że za wykładanie towaru zarobić można nawet około 1 300 złotych netto. W województwie śląskim kwota ta maleje do około 1 000 złotych netto, a w województwie wielkopolskim rośnie do około 1 600 złotych netto. Wszystko zależy od sklepu i miejscowości.

Reklama

Czytaj także:

Praca w Biedronce – jak wygląda? Kariera, zarobki, rekrutacja

CV do Biedronki – jak napisać? Jak przebiega rekrutacja?

Obowiązki magazyniera – czym się zajmuje? Czytaj więcej na temat jego pracy