List motywacyjny to pewnego rodzaju przedstawienie własnej osoby. Zajmuj niemal tak samo ważna pozycję w procesie rekrutacji, co samo CV. Pamiętaj jednak, że list motywacyjny to nie to samo, co CV. Zasadnicze różnice widać już w konstrukcji – list motywacyjny przyjmuję formę dłuższej wypowiedzi, składających się ze zdań. Powinien też być mocno spersonalizowany. Zobacz, jak napisać idealny list motywacyjny. Przedstawiamy gotowy wzór listu motywacyjnego po polski, po angielsku u i po niemiecku.

Oto 5 bezużytecznych informacji, często zamieszczanych w liście motywacyjnym

Jak napisać list motywacyjny?

Pisząc list motywacyjny, kieruj się 5 podstawowymi zasadami, dzięki którym dokument nie trafi do kosza i przyciągnie uwagę rekrutera.

Spersonalizuj list motywacyjny. Największym błędem jest wysyłane tego samego listu motywacyjnego na różne stanowiska. Zastanów się najpierw, do kogo piszesz list i o jaki rodzaj stanowiska się ubiegasz. To pozwoli ci na wyszczególnienie najważniejszych cech charakteru, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Poinformuj skąd wiesz o ofercie roaz dlaczego zdecydowałeś się napisać.Niech to będzie szczera odpowiedź. Jeśli o ofercie pracy wiesz z internetu, napisz to. Jeśli o ofercie dowiedziałaś się przypadkiem w komunikacji miejskiej, też jasno o tym powiesz.Napisz też, dlaczego zdecydowałaś się odpowiedzieć na ofertę. Ale niech to nie będą suche, oklepane słowa. Inaczej żaden rekruter nie zapamięta twojej kandydatury. Dlaczego ja? W liście motywacyjnym koniecznie w kliku zdaniach opisz swoje doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie (pomiń szkołę podstawową, czy gimnazjum). Wyjaśnij też, dlaczego to ty najlepiej nadajesz się na dane stanowisko. Możesz wymienić 5 powodów. Pamiętaj jednak, by te argumenty również nie były oklepane i by zadziałały na wyobraźnie rekrutera. Wyraź nadzieję na... W liście motywacyjnym powinna pojawić się sentencja wyrażająca nadzieję, że spełniłaś oczekiwania rekrutera oraz że zechce się z tobą spotkać. Własnoręcznie się podpisz. Na koniec listu motywacyjnego warto się podpisać. Dopuszczalny jest podpis komputerowy, ale koniecznie pisany inną czcionką i kursywą.

Złote rady dla piszących list motywacyjny

Jakie elementy powinny pojawić się w liście motywacyjnym?

W liście motywacyjnym powinny pojawić się następujące elementy:

podstawowe dane o kandydacie (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu),

miejscowość i data,

zwrot: "Szanowna Pani/ Szanowny Panie/Szanowni Państwo",

informacja skąd wiesz o ofercie,

odpowiedź na pytanie: Dlaczego wysyłam do was moje zgłoszenie,

informacje o doświadczeniu zawodowym,

informacje o wykształceniu,

informacje o odbytych kursach i szkoleniach,

opis swoich umiejętności "miękkich", a więc cech charakteru,

zdanie zachęcające do zapoznania się z CV,

zdanie zachęcające do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

7 rad, jak ulepszyć list motywacyjny

List motywacyjny – pobierz przykłady listów motywacyjnych

Jeśli nie masz pomysłu na napisanie własnego listu motywacyjnego, pobierz nasze wzory i na ich podstawie stwórz swój idealny wzór motywacyjny.

List motywacyjny po polsku – pobierz wzór

List motywacyjny po angielsku – pobierz wzór

List motywacyjny po niemiecku – pobierz wzór

