W okresie przedświątecznym często chcemy skorzystać z okazji, które nadarzają się „tu i teraz” lub kupić prezenty z „wyższej półki”, niż pozwalają na to zasoby na koncie. Firmy pożyczkowe oferują nam rozwiązanie – mikropożyczki, dzięki którym mamy możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy zaledwie w kilkanaście minut. Pożyczka spełnia w tym przypadku funkcję „drugiego portfela” – wygodnego uzupełnienia potrzebnych na święta środków finansowych do czasu wypłaty pensji. Jak jednak z niej skorzystać, by było to rozsądne i bezpieczne wyjście? Podpowiadamy!

Czy i ile możesz oddać?

W okresie świątecznym sprzedawcy szczególnie mocno kuszą nas okazjami cenowymi i promocjami. Łatwo jest odsunąć głos rozsądku i podjąć pochopną decyzję, wydając za dużo. Musimy pamiętać, że pożyczka nie jest prezentem – zawsze trzeba ją oddać. Dlatego kwota zobowiązania powinna zostać określona tak, by nie stanowiła zbyt dużego obciążenia dla naszego budżetu.

Jakiej sumy potrzebujesz?

Korzystając z usług instytucji pożyczkowej, możemy dokładnie określić kwotę, jaką chcielibyśmy uzyskać. Oznacza to, że jeśli na przykład na świąteczny wyjazd potrzebujemy dokładnie 2 328 złotych, pożyczmy dokładnie taką kwotę, nie zaokrąglając jej – w ten sposób nie powiększymy niepotrzebnie zobowiązania.

Czy firma jest godna zaufania?

Zwróćmy uwagę na to, jak przebiega analiza wniosku o pożyczkę i unikajmy podmiotów, które nie dokonują weryfikacji klienta w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Powinniśmy także wystrzegać się firm, które ogłaszają się wyłącznie na plakatach czy ulotkach, nie posiadając stron internetowych i infolinii. Za takimi ofertami mogą kryć się oszuści, którzy w okresie przedświątecznym stają się szczególnie aktywni.

Czy warunki pożyczki są jasne i zrozumiałe?

Powinniśmy wystrzegać się niejasności, które mogą pojawić się w dokumentach. Jeśli znajdziemy

w umowie odnośniki, drobny druk, oznaczenia, czy „gwiazdki”, bądźmy czujni. Pamiętajmy, że mamy prawo doprecyzować treść dokumentów, dzwoniąc na infolinię firmy pożyczkowej. Wystrzegajmy się także podmiotów, które ukrywają rzeczywisty koszt pożyczki, używając określeń: „ubezpieczenie”, „opłata inicjująca pożyczkę”, czy „opłata za odebranie gotówki”. Godny zaufania pożyczkodawca musi jasno określić całkowite koszty do spłaty – wymaga tego prawo.

