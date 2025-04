Kto z nas nie chciałby robić więcej zakupów za mniej pieniędzy? Co ciekawe, niektórym naprawdę się to udaje! Owszem, wymaga to pewnego wysiłku i cierpliwości, ale można zyskać naprawdę sporo oszczędności. Zobacz, jak robić zakupy mądrze i rozsądnie i o czym pamiętać, by oszczędzać na kupowaniu.

Reklama

Jak robić zakupy mądrze?

1. Kupuj tylko to, po co przyszłaś

Lista zakupów to podstawa oszczędzania. Dzięki kupowaniu z listą, idziemy tylko po konkretne rzeczy i nie rozpraszamy się. Sprecyzowane zakupy zmniejszają ryzyko wydania pieniędzy na rzeczy, które nie są nam potrzebne. Oczywiście ostatecznie to silna wola decyduje, czy nie kupimy niczego spoza listy, jednak wędrowanie bez celu po sklepie to najgorsze rozwiązanie dla naszych oszczędności.

Oprócz listy warto również mieć... pełny brzuch. Jeśli jesteśmy głodni, istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że kupimy więcej produktów niż rzeczywiście potrzebujemy.

2. Bądź łowcą promocji i obniżek

Baczne obserwowanie ulubionych sklepów lub nawet pytanie się sprzedawców, kiedy rozpoczynają się promocje i jakiego rodzaju będą, pozwolą nam na ułożenie zakupowego kalendarza. Dobrą metodą jest kupowanie ubrań niezależnie od pór roku, np. zimą ubrania na lato, jeśli akurat jest wielka wyprzedaż.



Na stronach internetowych znajdziemy z kolei dziesiątki różnego rodzaju kodów rabatowych, które aktywują się z reguły po tym, jak pozostawimy w serwisie nasz adres e-mail. Wpisz w wyszukiwarkę: "kody rabatowe", "rabaty", "promocje" wraz z nazwą sklepu, który cię interesuje. Zdziwisz się, że szukanie promocji może być tak łatwe!

3. Oglądaj offline, kupuj online

Rosnąca liczba sklepów internetowych i serwisów aukcyjnych daje nam możliwość kupowania większości niezbędnych produktów przez internet. Bardzo często sklep internetowy ma dużo niższą cenę niż sklep stacjonarny, bo ponosi niższe koszty prowadzenia działalności. Jeśli masz możliwość, obejrzyj na żywo przedmiot, który chcesz kupić w sklepie online. Sprawdź, czy wszystko ci odpowiada, zapamiętaj dokładną nazwę przedmiotu i cenę. Następnie sprawdź ofertę w Internecie.

Dokładnie sprawdź jednak koszty przesyłki, żeby nie okazało się, że przedmiot wprawdzie jest tańszy, ale dodatkowa opłata za kuriera jest większa niż różnica w cenie produktu.

Sprawdź też inne sposoby na oszczędzanie:

Jak oszczędzać na paliwie?Jak nie przepłacać za podlewanie ogrodu?Od czego zacząć oszczędzanie?

4. Zbieraj punkty

Czasami chodzimy na zakupy do tego samego sklepu każdego dnia i nigdy nawet nie pytamy o program lojalnościowy. To nic innego jak marnowanie okazji do oszczędzenia pieniędzy.

Podzielmy programy lojalnościowe na kategorie. Często możemy korzystać z kilku jednocześnie:

Programy sklepu – jeśli kupujesz w danym sklepie regularnie, to możesz korzystać z ich własnego systemu – np. zbierania punktów, które odbierzesz jako towar lub dodatkowe zniżki.

– jeśli kupujesz w danym sklepie regularnie, to możesz korzystać z ich własnego systemu – np. zbierania punktów, które odbierzesz jako towar lub dodatkowe zniżki. Programy w kartach płatniczych – niektóre banki mają karty debetowe i kredytowe powiązane ze sklepami lub sieciami sklepów. Wystarczy, że płacimy daną kartą za zakupy, a nabijamy sobie wirtualne punkty lub otrzymujemy rabat. Korzystanie z określonych kart w konkretnych sklepach może znacząco zwiększyć oszczędności.

– niektóre banki mają karty debetowe i kredytowe powiązane ze sklepami lub sieciami sklepów. Wystarczy, że płacimy daną kartą za zakupy, a nabijamy sobie wirtualne punkty lub otrzymujemy rabat. Korzystanie z określonych kart w konkretnych sklepach może znacząco zwiększyć oszczędności. Systemy zbierania punktów typu Payback, które łączą oferty różnych usługodawców i sklepów. Dzięki temu na jednej karcie można zbierać punkty lub zniżki w wielu miejscach. Wystarczy mieć ją przy sobie podczas zakupów.

Sprawdź też inne sposoby na oszczędzanie:

Jak oszczędzać na paliwie?Jak nie przepłacać za podlewanie ogrodu?Od czego zacząć oszczędzanie?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych platformy edukacyjnej Kapitalni.org