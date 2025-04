Dla wielu z nas zakupy to doskonały sposób na uwolnienia się od rozmaitych negatywnych emocji, np. gniewu,lęku czy smutku. – Na pocieszenie kupię sobie coś ładnego – myślimy często, wydając pieniądze na nowe buty, perfumy czy bluzkę...

A potem wszystkie te rzeczy miesiącami leżą w domu nie używane, bo tak naprawdę wcale ich nie potrzebowałyśmy. Co gorsza, mamy przez to później poczucie winy, a nasze konto nieraz już w połowie miesiąca świeci pustkami. A zatem, jak kupować, by nie tracić nad sobą kontroli? Sprawdź!

Jak nie wydawać pieniędzy bez sensu?

Oto nasze wskazówki:

1. Przyjrzyj się skutkom swoich działań

Najlepiej weź czystą kartkę, długopis i wypisz swoje zachowania jeden pod drugim ("Nie panuję nad wydatkami, wstydzę się tego, czuje się winna..."). Im dłuższą listę stworzysz, tym lepiej, bo da ci to podstawę do budowania motywacji dla zmiany postępowania.

2. Znajdź dobrą alternatywę

Szukaj skuteczniejszych sposobów na rozładowanie negatywnych emocji niż zakupy. Miałaś w pracy ciężki dzień? Posłuchaj relaksującej muzyki, spotkaj się z przyjaciółmi, idź na basen czy na spacer z dziećmi. Zobaczysz, że jest wiele innych rozrywek, które wcale nie muszą być bolesne dla twojego portfela.

3. Uruchom wyobraźnię

Wyobraź sobie, jak będzie wyglądało twoje życie, gdy zwalczysz w sobie manię kupowania („Będę spokojniejsza, zyskam więcej miejsca w szafie, oszczędzę na wymarzone wakacje..."). W ten sposób umocnisz się w swoim postanowieniu rozprawienia się z problemem nierozważnych zakupów.

4. Ustalaj budżet na wydatki

Wybierając się na sprawunki, dokładnie określ sumę, jaką możesz wydać. Nie przejmuj się tym, że znajdziesz coś, co naprawdę musisz mieć, i zabraknie ci gotówki. Zawsze możesz przecież poprosić sprzedawcę o odłożenie tego na jeden dzień. Albo wrócisz następnego dnia, albo dostaniesz czas do namysłu i zdecydujesz, czy naprawdę musisz to kupić.

5. Rób listę sprawunków

Zastanawiasz się, jak kupować z głową, gdy zewsząd kuszą cię rozmaite promocje czy cenowe obniżki? Przede wszystkim zawsze chodź na zakupy z gotową listą sprawunków. A kiedy jesteś już w supermarkecie, zdecydowanie omijaj działy, w których nie znajdziesz produktów ze swego spisu. Po co bowiem narażać się na pokusy?

6. Daj sobie chwilę na zastanowienie

Nim jakiś artykuł wrzucisz do koszyka, zapytaj siebie "Po co mi to?" Jeżeli nie znasz odpowiedzi, odłóż tę rzecz z powrotem na półkę. Swoje wydatki przestudiuj ponownie, nim staniesz w kolejce do kasy. Przemyśl: wydać pieniądze na kolejny ciuch lub gadżet czy może lepiej zacząć oszczędzać np. na fajne wakacje?

7. Płać gotówką

A kartę kredytową trzymaj najlepiej w domu zamknięta pod kluczem. To ważne, bo widząc na własne oczy pieniądze, które wydajesz, będziesz się bardziej trzymać za kieszeń.

8. Porozmawiaj z psychologiem

Jak kupować mniej, gdy bardzo starasz się ograniczać wydatki, ale... nic z tego? W takiej sytuacji o problemie warto porozmawiać z psychoterapeutą. Niewykluczone bowiem, że jesteś zakupoholiczką, czyli osobą uzależnioną od robienia zakupów. Specjalista zdiagnozuje, czy rzeczywiście cierpisz na to zaburzenie oraz wskaże na skuteczne sposoby uwolnienia się od tego nałogu.

Autorka jest dziennikarzem dwutygodnika Przyjaciółka i Pani Domu