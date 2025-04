Uważasz, że warto oszczędzać, ale wciąż brakuje ci zapału do tego, by robić to regularnie? Może warto właśnie teraz, w związku ze zbliżającym się końcem roku, podjąć raz jeszcze postanowienie konsekwentnego, długoterminowego oszczędzania. Dotychczasowe postanowienia noworoczne nigdy nie były przez ciebie realizowane? Nic nie szkodzi, podpowiadamy, co zmienić, by regularne oszczędzanie stało się naturalną przyjemnością.

Oszczędzanie - jak robić to regularnie?

Tak naprawdę regularne oszczędzanie wcale nie musi być trudne i uciążliwe. Wystarczy przestrzegać kilku zasad skutecznego oszczędzania, a dużo łatwiej będzie nam odkładać pieniądze, a przez to zwiększać swoje bezpieczeństwo finansowe.

Zasady skutecznego oszczędzania:

1. Skonkretyzuj cel oszczędzania

Nie jest łatwo wytrwać w postanowieniu o oszczędzaniu, zwłaszcza gdy nie wiemy, na co konkretnie odkładamy gotówkę. Dlatego już na samym początku dokładnie określmy, na co właściwie oszczędzamy. Dobrze wyznaczony cel będzie nas motywował do zrealizowania postanowienia. Warto też podzielić odkładane pieniądze na te realizujące cele długoterminowe (np. oszczędności na emeryturę) i krótkoterminowe (remont mieszkania, wyjazd wakacyjny).

2. Uzyskaj wsparcie bliskich osób

W walce o zmianę finansowych nawyków i wytrwanie w postanowieniu o oszczędzaniu nie musimy pozostawać sami. Wsparcie rodziny lub przyjaciół, którzy zachęcą nas do dalszych wysiłków, może okazać się niezwykle cenne. Warto na co dzień otaczać się ludźmi, którzy wierzą w nas i popierają naszą noworoczną decyzję. Dobrym pomysłem jest również oszczędzanie grupowe – swoisty zakład, w którym grupa zobowiązuję się do oszczędzenia określonej kwoty w danym czasie. Świadomość, że nasi bliscy również odkładają pieniądze i że rywalizujemy w osiągnięciu jak najlepszych efektów, powinna nas solidnie zmobilizować.

3. Kontroluj wydatki

Jeśli czujemy, że należymy do osób, które mają problem z kontrolowaniem wydatków, kierujmy się podczas codziennych zakupów faktycznymi potrzebami, a nie zachciankami. Regularnie kontrolujmy domowy budżet i kupujmy tylko tyle rzeczy, ile naprawdę potrzebujemy. Róbmy zakupy z głową, bez emocji, najlepiej mając przy sobie wcześniej przygotowaną listę.

4. Zmniejsz rachunki

Ograniczenie wydatków na rachunki jest niemożliwe? Nic bardziej mylnego. Czy naprawdę potrzebujemy telefonu stacjonarnego, jeśli korzystamy z komórki? Czy dojazd do pracy samochodem jest dla nas bardziej korzystny finansowo niż komunikacją miejską? Także zakup żarówek energooszczędnych oraz wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego może dobrze wpłynąć na stan naszego domowego budżetu. To tylko przykładowe wydatki, które mogą wzbudzić uśmiech i być powodem do żartów, ale po wprowadzeniu tych zmian i po podsumowaniu wszystkich kosztów zazwyczaj okazuje się, że rocznie można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

5. Korzystaj z produktów finansowych

Naprzeciw potrzebom osób, które postanawiają wraz z nowym rokiem gromadzić oszczędności, wychodzą również banki. Oferują one dedykowane produkty finansowe o atrakcyjnym oprocentowaniu, które dodatkowo zachęcają do oszczędzania przez określony czas.

6. Nie zapominaj o regularności

Ostatnia, ale niezwykle ważna zasada, to konieczność wyrobienia sobie nawyku oszczędzania. Nie chodzi o to, byś nagle starała się przeżyć cały miesiąc za pół pensji, ale o to, byś potrafiła oszczędzać choćby kilka procent co tego, co zarabiasz. Nawet w okresie wzmożonych wydatków da się odłożyć choćby 50 zł. To mało? W takim razie odłóż je bez zastanowienia. Przecież od tak niewielkiej kwoty nie zbiedniejesz, a twoje bezpieczeństwo finansowe z każdym miesiącem będzie rosło.

