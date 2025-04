Oszczędzanie oszczędzaniu nierówne. Możesz dzięki niemu nieźle się wzbogacić, a możesz też nieustannie wszystkiego sobie odmawiać i nie mieć z tego żadnej korzyści. Dlaczego?

Zjawisko inflacji

Inflacja powoduje, że z roku na rok nasze pieniądze są coraz mniej warte. Z jakiego powodu? Po prostu siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza. Za tę samą kwotę w 2014 roku możesz kupić mniej produktów niż w latach poprzednich. Warto zatem jak najskuteczniej walczyć z tym zjawiskiem i starać się, by twoje oszczędności procentowały.

Nie zawsze odsetki oznaczają, że jesteś bogatsza

Należy rozróżnić tutaj dwa pojęcia - wartość nominalna pieniądza i wartość realna pieniądza. Ta pierwsza informuje nas jedynie o tym, ile pieniędzy mamy, bez uwzględnienia żadnych czynników zewnętrznych, tzn. jeśli dzięki odsetkom nasze konto powiększyło się o kilka czy kilkanaście złotych, nominalnie tych pieniędzy mamy więcej. Faktycznie jednak wcale nie musi tak być.

Realna wartość pieniądza to taka, która uwzględnia m.in. poziom inflacji i to, czy faktycznie realnie jesteśmy bogatsi, czyli to, czy faktycznie możemy kupić więcej. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że nasze odsetki pokryły jedynie wysokość inflacji. Może też być tak, że oprocentowanie np. lokaty będzie niższe niż aktualny poziom inflacji, co oznacza, że mimo tego, że jakieś odsetki od oszczędności nam urosły, jesteśmy tak naprawdę biedniejsze.

Oszczędzanie w skarpecie to same straty

Oto powody, dla których nieumiejętne oszczędzanie się nie opłaca:

musisz sobie odmawiać ciągle jakichś rzeczy i nie masz żadnej gwarancji , że kiedyś to się zmieni;

, że kiedyś to się zmieni; oszczędzanie kojarzy ci się z utrapieniem , a nie z inwestycją na przyszłość;

, a nie z inwestycją na przyszłość; zamiast mieć coraz większe oszczędności, ciągle masz tyle samo albo nawet mniej ;

; pieniądze trzymane w gotówce w domu nie są bezpieczne, mogą zostać skradzione albo ulec zniszczeniu.

