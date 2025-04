Wciąż niewielki procent Polaków stara się systematycznie odkładać pieniądze i, podczas gdy na co dzień jakoś związują koniec z końcem, w okresach takich jak święta, kiedy są wzmożone wydatki, domowy budżet już nie wystarcza. Co zatem robią? Zgodnie z pierwszą myślą, jaka przychodzi im do głowy, biorą szybkie pożyczki. Czy jest to najlepsze rozwiązanie?

Reklama

Czym charakteryzują się tzw. "chwilówki"?

Popularne coraz bardziej "chwilówki" to szybkie pożyczki, brane w dosłownie chwilę, stąd ich nazwa. Można wziąć je bardzo prosto, bez konieczności przedstawiania pożyczkodawcy informacji o naszych dochodach. Do wzięcia "chwilówki" wystarczy nam jedynie dowód i jakieś 5 min czasu, który możemy poświęcić na udanie się do odpowiedniej instytucji.

Taką szybką pożyczkę bierzemy zwykle na nieduże kwoty, ale i tak powinniśmy się mocno zastanowić przed jej wzięciem. Czy nie wydaje się to podejrzane, że dodatkowe pieniądze możemy zdobyć w tak szybkim czasie i praktycznie bez żadnych formalności?

Co trzeba sprawdzić przed zaciągnięciem "chwilówki"?

1. Sprawdź wiarygodność firmy pożyczającej

Dobrze wiedzieć, z kim mamy do czynienia i sprawdzić, czy pożyczkodawca znajduje się na liście podmiotów objętych nadzorem finansowym na www.knf.gov.pl. Nie warto brać pożyczek od firm niebędących na tej liście.

2. Poznaj całkowity koszt pożyczki

Każdy podmiot udzielający pożyczki zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty. Pożyczkobiorcy mogą nie być świadomi, że w przypadku chwilówki, może on wynieść np. 1280 proc. w skali roku!

3. Upewnij się co do zapisów w umowie

Podpisując umowę, potwierdzamy, że rozumiemy i akceptujemy zapisy umowy. Nie należy podpisywać umów, w których choćby jeden punkt wydawał się niezrozumiały.

4. Odkryj wszystkie opłaty dodatkowe

Przed pożyczeniem pieniędzy trzeba poznać zapisy w umowie dotyczące dodatkowych opłat i ich wysokości np. za rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji o przyznaniu pożyczki, prowizje, opłaty za wizytę pożyczkodawcy w domu czy ubezpieczenie.

5. Zapoznaj się z zapisami o karach umownych

Nieterminowa spłata kredytu generuje dodatkowe koszty, które bywają zaskakująco wysokie. Pożyczkobiorcy muszą być świadomi tego, co ich w takiej sytuacji czeka.

Zobacz też:

Jak odmówić komuś pożyczki?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Czy Polacy chętnie biorą kredyty?

6. Zadaj sobie pytanie, czy warto teraz pożyczać

Chwilówka powinna być ostatecznością, a nie fanaberią, bez której można się obejść.

7. Nie bierz więcej niż musisz

Planując pożyczkę na konkretny zakup, powinno się brać tylko tyle, ile on kosztuje. Im więcej weźmiemy, tym więcej wydamy, a jeszcze więcej przyjdzie nam oddać.

8. Nie bierz gotówki na rozrywkę

Jeśli nie mamy pieniędzy na wyjazd, sylwestra czy jakąkolwiek imprezę, po prostu z niej zrezygnujmy lub zróbmy w skromniejszej oprawie. Nie warto się zadłużać na coś, bez czego można się obejść. Spłacanie takiej pożyczki nie należy przecież do najprzyjemniejszych rzeczy.

9. Nie bierz, gdy jesteś windykowany

Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wzięcie kredytu, gdy już mamy na głowie windykatora lub komornika. Nie należy też ukrywać tej sytuacji przed rodziną. Lepiej uczciwie przyznać, że macie już kredyt na głowie i musicie zrobić w tym roku skromniejsze święta niż zadłużyć się jeszcze bardziej.

10. Nie pożyczaj pod wpływem impulsu czy emocji!

Każdą pożyczkę trzeba przecież kiedyś spłacić. Wykaż się rozwagą i nie pożyczaj tylko dla chwili przyjemności. Takie działanie może odbić się na twoim przyszłym budżecie bardzo nieprzyjemnie, kiedy nieprzemyślaną pożyczkę będziesz spłacać bez końca.

Zobacz też:

Jak odmówić komuś pożyczki?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Czy Polacy chętnie biorą kredyty?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Agencji Praktycy.com