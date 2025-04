Plotki w pracy to nic dziwnego, żadne anormalne zjawisko. Tam, gdzie są ludzie, tam są i plotki. Szczególnie w biurze, w którym na co dzień pracownicy zajmują się codziennie tym samym, plotki są najlepszą, a nawet jedyną formą rozrywki. Zobacz, jak radzić sobie z plotkami i co zrobić, aby nie paść ofiarą plotkarskich koleżanek.

1. Pamiętaj, że wszystko, co powiesz, będzie wykorzystane przeciwko tobie ... w plotce!

Plotki pojawiają się i w wielkich korporacjach, i w mniejszych firmach. Wynika to z ludzkiej natury – człowiek jest obserwatorem, lubi komentować i plotkować. Jeśli więc myślisz, że odsunięcie się od grona plotkar i plotkarzy sprawi, że nie staniesz się ich ofiarą, to jesteś w wielkim błędzie. Miej na uwadze to, że wszystko, co powiesz, każda opinia, a nawet negatywne zdanie wypowiedziane o kolorze lakieru do paznokci koleżanki może zostać wykorzystane do stworzenia plotki na wielką skalę.

2. Bądź neutralna

Jeśli jesteś w grupie osób plotkujących, staraj się słuchać, ale nie wydawaj sądów, nie opiniuj i nie plotkuj razem z nimi. Uchronisz się przed dziwną atmosferą oraz niechęcią ze strony osób obgadywanych. Z drugiej strony nie próbuj walczyć z tymi, których pasja są plotki. Będzie to walka z wiatrakami. I tak nic nie wskórasz, a możesz stać się powodem do ironii i plotek oczywiście.

3. Wyjaśniaj wszystko na bieżąco

Jeśli padniesz ofiarą plotek i dowiesz się o wszystkim, co twoi znajomi z pracy wymyślili na twój temat, nie popadaj w panikę. Pamiętaj – nie ty pierwsza, niejedyna i na pewno nie jest twój ostatni raz. Zachowaj spokój i jeśli wiesz, że plotka jest fikcją, postaraj się wszystko wyjaśnić.