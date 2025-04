Umiejętność utrzymywania odpowiednich relacji w pracy jest bardzo ważną rzeczą. Nikt z nas nie chciałby być pewnie wykluczony poza cały zespół. Są jednak zachowania, których absolutnie nie zaakceptują twoi współpracownicy. Jeśli więc chcesz być lubiana i traktowana poważnie, koniecznie ich unikaj. W przeciwnym razie twoja pozycja w firmie może być znacznie słabsza.

Jakich zachowań unikać w pracy?

Dobrze je zapamiętaj! Nie ma sensu ryzykować utratą znajomych lub nawet pracy.

1. Wbijanie noża w plecy kolegom

Za każdym razem gdy sprawiasz, że inny pracownik wypada źle w oczach szefa czy kolegów, sprawiasz, że po pierwsze spada twoja popularność w grupie, po drugie możesz być pewna, że nadejdzie moment, gdy ktoś zrewanżuje ci się tym samym. Donoszenie, zrzucanie winy na innych czy delegowanie ich do zadań, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, w końcu obróci się przeciwko tobie. Zamiast odsunąć od siebie problem, przysporzysz sobie kilka nowych.

2. Plotkowanie

Takie zachowanie jest pozornie niegroźne, ale może sprawić, że twój wizerunek bardzo ucierpi. Jeżeli nie chcesz być postrzegana jako osoba negatywna i złośliwa, lepiej daruj sobie plotki w pracy. Każdemu zdarza się skomentować jakieś fakty nie ze swojego życia, ale jeżeli ciągle rozprawiasz na temat cudzych spraw i problemów, to prawdopodobnie twoje uwagi w końcu dotrą do danej osoby, a wtedy zostaniesz oskarżona o dezorganizację pracy w firmie i angażowanie się w kwestie, które cię nie dotyczą.

3. Przypisywanie sobie cudzych zasług

Wszyscy znamy to kłujące uczucie, gdy dowiemy się, że ktoś ukradł nam jakiś pomysł. Czerpanie korzyści kosztem drugiej osoby – jej pomysłów i pracy – utwierdza innych w przekonaniu, że samodzielnie nie potrafisz osiągnąć niczego znaczącego. Poza tym jest nieuczciwe.

4. Huśtawki nastrojów

Niestabilność emocjonalna często świadczy o niskiej inteligencji emocjonalnej. Wybuchy złości, niezależnie od tego, jak bardzo ktoś zawinił, niosą za sobą duży ładunek negatywnej uwagi i utwierdzają współpracowników w przekonaniu, że jesteś osobą nieprzewidywalną, nie potrafisz kontrolować sytuacji, nie radzisz sobie ze stresem. Jeżeli chcesz cieszyć się opinią osoby godnej zaufania, zdolnej do kontrolowania powierzonych zadań – naucz się kontrolować emocje.

5. Ogłaszanie, jak bardzo nienawidzisz swojej pracy

Ciągłe narzekanie na pracę, na obowiązki, na współpracowników, szefa, klientów raczej nie spowoduje, że inni uznają cię za pracownika roku. Taka postawa nie spodoba się też przełożonemu, bo negatywnie wpływa na pracę całego zespołu, którego morale spada. Pamiętaj też, że awanse przyznawane są osobom, które mają pozytywne nastawienie do pracy i potrafią dostrzec pozytywy tam, gdzie inni widzą same przeszkody nie do pokonania.

6. Przechwalanie się

Dobrze jest znać swoją wartość, a najlepiej świadczy o niej brak potrzeby ciągłego utwierdzania się w tym przekonaniu. Najlepszą rekomendacją są opinie współpracowników na nasz temat, nie to co sami o sobie myślimy. Jeśli musimy ciągle podkreślać nasze atuty to znak, że wcale nie mamy o sobie najlepszego zdania.

7. Kłamanie

Wiele kłamstw zaczyna się od dobrych intencji – na przykład chcesz ochronić siebie lub kolegę z pracy przed przykrymi konsekwencjami. Kłamstwa mają jednak tendencję do narastania i rozprzestrzeniania się, aż w końcu zostają wykryte. Przyłapanie na kłamstwie, nawet najmniejszym, zawsze kładzie się cieniem na opinii, a także na samoocenie pracownika. Jeżeli chcesz czerpać satysfakcję z pracy, bądź szczerzy i jeżeli pojawią się problemy staraj się rozwiązywać je w zalążku.

Na podstawie materiałów prasowych GoWork.pl

