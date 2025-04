Romans w pracy, czyli sytuacja, w której dwoje pracowników danej firmy przestają być tylko kolegami, a ich relacje z zawodowych, zmieniają się na bliższe. Sprawdź, jak poradzić sobie z romansem w pracy.

Reklama

Bo to się zwykle tak zaczyna ...

Z badań wnika, że co 3 osoba, która zdradziła swojego partnera, zrobiła to właśnie w pracy! I nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież to w biurze spędzamy największą część dnia. Spotykam tam ludzi o podobnych zainteresowaniach, pasjach i problemach. Osoby, które mają problemy we własnym związku, albo są singlami, często nawiązują bliższe relacje ze współpracownikami. Wspólne rozmowy przy kawie, lunch i opowieści o problemach przybierają zupełnie inną formę, często opartą na relacjach seksualnych.

Co powinnaś wiedzieć, zanim zaczniesz romans w pracy?

Jak poradzić sobie z romansem w pracy?

Romans w pracy to dla wielu temat tabu, coś, co należy trzymać w tajemnic przed innymi, a niejednokrotnie i coś, czego należy się wstydzić. Bo jak niby wytłumaczyć wścibskim koleżankom z pokoju, że wasz wspólny znajomy nie jest już tylko kolegą a partnerem łóżkowym lub kimś więcej? Wszyscy wiemy, że plotki w pracy to ulubiona forma rozrywki. Plama na koszuli urasta do rangi niechlujstwa, zwykłe "apsik" oznacza grypę, a romans w pracy to już prawdziwa pożywka dla plotek, które w małej czy wielkiej firmie poruszają się z prędkością światła!

Gdy zdarzy ci się romans w pracy

Jeśli więc masz romans w pracy, zastosuj się do 5 rad, dzięki którym uchronisz się od dziwnego wzroku i szeptów innych współpracowników. To działa.

Zachowujcie się jak gdyby nigdy nic. Zapomnij o czułych uściskach czy maślanych oczkach. Tak zachowują się zadurzone gimnazjalistki. Jeśli więc chcesz, aby nikt się nie dowiedział, dla własnego dobra traktuj swojego nowego partnera tak, jak innych. Zyskasz święty spokój oraz brak oskarżeń o nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków. Jeśli ktoś dowie się, że flirtujesz z kolegą lub z szefem, może uznać, że źle wykonujesz swoje zadania, a awans uzyskałaś przez łóżko! Nie opowiadaj o związku koleżance. Czasem lepiej nie być zbyt wylewnym, a szczególnie w tak delikatnych kwestiach, jak romans w pracy. Pamiętaj, że znudzone pracą w biurze koleżanki, tylko czekają na hot newsa, który ożywi atmosferę. Nie dawaj im tematu. Nie mów szefowi. Romansem w pracy lepiej nie chwalić się przełożonemu. Wielu z nich nie chce, aby w relacje firmowe wkraczały związki, emocje i uczucia, które mogą wiązać się z pogorszeniem jakości pracy w biurze, ogólnym rozprężeniem i nastrojem niesprzyjającym efektywnej pracy. Nie wysyłajcie do siebie maili. Pamiętaj – twoja skrzynka firmowa nie powinna służyć do wiadomości prywatnych. Często ma do niej dostęp szef albo specjalista od IT. Żeby cała firma nie huczała od waszych namiętnych wyznań, postarajcie się pisać SMSy lub kontaktować się po pracy. Coming out. O swoich relacjach możecie powiedzieć w firmie, gdy będziecie pewni, że wasz związek, to nie tylko przelotna fascynacja na chwilę. Nie powinniście tego ukrywać w nieskończoność, bo w końcu ktoś przyłapie was na mieście czy dowie się portalu społecznościowego.

Romans z szefem! Sprawdź, kiedy warto!

Reklama

Zawsze bez happy endu?

Nie każdy romans w pracy musi oznaczać tragiczne rozstanie. W wielu przypadkach to właśnie wspólne zainteresowania i firma stają się początkiem trwałego związku. Często jednak przelotny flirt kończy się szybciej, niż się zaczął, a między kochankami powstaje mur nie do zburzenia. Problemy z dogadaniem się w kwestiach zawodowych niejednokrotnie bywają przyczyną odejścia jednego z pracowników.