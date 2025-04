Dotychczas korzystanie z blika przy wypłatach z bankomatu było darmowe i nadal jest w większości banków. Wyjątkiem jest mBank. Czy inne banki również planują wprowadzenie podobnych opłat? O tym poniżej.

Reklama

Spis treści:

Przy użyciu kodu Blik można przelewać pieniądze, płacić za produkty w sklepach internetowych i stacjonarnych, a także wybierać gotówkę w bankomacie.

Dotychczas ta usługa była całkowicie darmowa. Sytuacja jednak uległa zmianie. mBank jako pierwszy z banków w Polsce wprowadził prowizje do wypłat blikiem. Nie jest to zmiana zaskakująca, gdyż klienci zostali o niej informowani pod koniec stycznia.

Opłata dotyczy tylko korzystania z wypłat z blik z bankomatów. Stawki zależą od pobieranej kwoty oraz bankomatu. Wynoszą one odpowiednio:

5 zł – za wypłatę Blik z innych bankomatów

– za wypłatę Blik z innych bankomatów 2,5 zł za wypłatę blik z bankomatów mBank do 300 zł

za wypłatę blik z bankomatów mBank do 300 zł 2,5 zł za wypłatę z każdego bankomatu, o ile wypłacający jest właścicielem konta Intensive.

Nadal darmowe pozostaje używanie blika w innych, często wykorzystywanych funkcjach – kodach czy przelewach na telefon.

fot. Wypłata z bankomatu blikiem/Adobe Stock, Cozyta

Nowe opłaty mBank zapowiadał już na początku roku.

Podwyższamy niektóre opłaty i prowizje (…) W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy. Z tego powodu podwyższamy niektóre opłaty i prowizje, głównie związane z wypłatą gotówki. Możesz ich uniknąć, jeśli zamiast korzystać z gotówki wybierzesz bezpłatne płatności BLIKIEM lub kartą

– podawał w komunikacie mBank, uzasadniając nowe opłaty.

Czy Blik będzie płatny w innych bankach?

Na razie nie pojawiły się informacje, by inne banki również zamierzały wprowadzić opłatę za korzystanie z Blika podczas wypłat z bankomatu.

Czy korzystanie z Blik jest bezpieczne?

Blik to standard płatności mobilnych. Za rozwój tego systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, który dba między innymi o to, by korzystanie z systemu było w pełni bezpiecznie.

Obecnie z tej usługi można korzystać w większości polskich banków i cieszy się ona sporą popularnością. Od stycznia do grudnia 2023 roku użytkownicy blika dokonali blisko 1,8 miliarda transakcji o wartości blisko 0,25 biliona złotych, a od uruchomienia systemu zrealizowano ponad 4,5 miliarda transakcji o wartości 614,4 miliarda złotych.

Reklama

Czytaj także:

Te 5 zawodów wyprze sztuczna inteligencja. Czy możesz spać spokojnie?

Żabka wprowadza zakupy online. Gdzie i jak można zrobić zakupy przez internet?

„Co miesiąc połowę wypłaty wydaję na ciuchy. Mąż grozi, że odejdzie, bo żyjemy jak w wielkim lumpeksie”