Początkowo mogło nam się wydawać, że sztuczna inteligencja to tylko chwilowa moda, choć AI wspomagała procesy biznesowe już od bardzo dawna. Być może nie na taką skalę, aby wyprzeć wszystkie stacjonarne zawody, natomiast nie da się ukryć, że ten temat jest aktualnie w trakcie burzliwej transformacji, a świat dosłownie zmienia się na naszych oczach.

Choć w tym kontekście mówi się raczej o dodatkowym wzroście produktywności, to pracownicy nie są wcale zachwyceni "pomocą" ze strony robotów, martwiąc się o swoją przyszłość na rynku pracy. Są jednak branże, które mimo wszystko nie muszą się tym przejmować. Sprawdź, czy możesz spać spokojnie.

Pracownicy wręcz drżą o swoje miejsca pracy! Ale czy słusznie? Według specjalistów z pewnością mogą czuć się bezpiecznie pracownicy sektora medycznego, budowlanego oraz stale rozwijającej się branży wellness. W przypadku tej ostatniej specjaliści przewidują wzrost zapotrzebowania nawet o 25%. Nadal będziemy potrzebować wsparcia drugiego człowieka i ukojenia związanego z ciałem oraz umysłem.

Jak podają eksperci z firmy doradczej w zakresie zarządzania strategicznego McKinsey & Company, w ciągu najbliższych sześciu lat nawet 30% zawodów może zostać zautomatyzowanych przez AI. Dotyczy to przede wszystkim sektora finansowego, technicznego, obsługi klienta, a nawet... mediów i prawa. Kto zatem powinien już zacząć myśleć o przekwalifikowaniu się?

Zawody, które zastąpi AI: Analityk danych

Sztuczna inteligencja dzięki szczegółowym algorytmom jest w stanie przeanalizować potężne zbiory danych, które wcześniej musiały być wprowadzane do systemu ręcznie. Przeniesienie rutynowych i zautomatyzowanych czynności na AI pozwoli pracownikom wykonywać bardziej kreatywne zadania lub skupić się na tych wymagających umiejętności miękkich, jak np. empatia.

Zawody, które zastąpi AI: Konsultant telefoniczny

Systemy oparte na sztucznej inteligencji są w stanie przewidzieć ogromną ilość standardowych zapytań klientów. Z pewnością każdy z nas choć raz rozmawiał przez telefonem z… robotem. Już teraz inteligentne oprogramowania wspierają obszar zdrowia, monitorując je poprzez zaawansowane aplikacje.

Zawody, które zastąpi AI: Programista komputerowy

Do tej pory programista był szczególnie pożądanym stanowiskiem na rynku pracy, natomiast AI wkrótce może to zmienić. Narzędzia, takie jak popularny ChatGPT, potrafią wykonywać obliczenia z wyjątkową precyzją i wykonać część obowiązków takich jak np. tworzenie kodów za pracowników. Co więcej, Google postanowił przeprowadzić "rozmowę kwalifikacyjną" z botem, który kandydował na programistę juniora!

Zawody, które zastąpi AI: Księgowy

Wydawałoby się, że zawód księgowego jest jednym z najbardziej stabilnych na rynku, jednak nic bardziej mylnego. Według ekspertów to właśnie praca intelektualna jest szczególnie zagrożona "wyginięciem". To może być jednak duże ułatwienie dla specjalistów, bowiem AI koncentruje się na powtarzalnych czynnościach, takich jak generowanie faktur, tworzenie deklaracji podatkowych lub wykrywanie błędów.

Zawody, które zastąpi AI: Kasjer sklepu stacjonarnego

Zakupy internetowe i kasy samoobsługowe coraz częściej zastępują nam bezpośredni kontakt z człowiekiem. To zjawisko dodatkowo spotęgowała pandemia oraz praca zdalna. Z pewnością większe szanse na przetrwanie mają stanowiska związane z krytycznym myśleniem. Czy boisz się, że sztuczna inteligencja wkrótce pozbawi Cię pracy?

„Automatyzacja pracy przez AI może prowadzić do zmiany struktury zatrudnienia, ale niekoniecznie do masowego bezrobocia. W przeszłości rozwój technologii często prowadził do tworzenia nowych zawodów i sektorów gospodarki, które wcześniej nie istniały”.

– uspokaja Robert Mirek, właściciel firmy Block Secure w rozmowie z Onetem.

