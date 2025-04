Dzięki przepisom, które weszły w życie 17 listopada 2023, Polacy mogą zastrzec swój PESEL. Od 1 czerwca 2024 r. banki mają również obowiązek sprawdzać ten numer przed podpisaniem umowy kredytowej. Okazuje się jednak, że istnieje sytuacja, kiedy mimo to pieniądze mogą zostać skradzione.

Spis treści:

Od 1 czerwca banki czy inne instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL przed podpisaniem umowy o pożyczkę czy kredyt.

Jeśli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to osoba, na której dane został wykorzystany, nie będzie musiała spłacać zobowiązania. Takie rozwiązanie pozwala chronić osoby przed wzięciem kredytu bądź pożyczki przez osoby postronne.

Okazuje się jednak, że zastrzeżenie numeru PESEL nie zawsze chroni. Jak zauważa portal infor.pl, istnieje pewna „luka”.

Otóż przy wypłacie gotówki z konta konieczność weryfikacji numeru PESEL obowiązuje dopiero od określonej kwoty.

fot. Konieczność weryfikacji PESEL/Adobe Stock, Tomasz Warszewski

O jaką kwotę chodzi? Zgodnie z przepisami chodzi o trzykrotność płacy minimalnej, czyli 12 726 zł (od lipca ta kwota wyniesie 12 900 zł, gdyż płaca minimalna wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł).

Wniosek o niższą kwotę wypłaty niż 12 726 zł nie musi być weryfikowany przez pracownika banku. Teoretycznie jest więc możliwe, by oszust, podszywając się pod właściciela rachunku (np. poprzez przedstawienie sfałszowanego dowodu osobistego), wypłacił niższą kwotę w kasie banku.

Nie oznacza to jednak, że osoba, z której konta wypłacono pieniądze, jest zupełnie bezradna. Jak wskazuje infor.pl, obowiązek zwrotu środków nadal ciąży na banku. Klient będzie musiał jednak zgłosić taki incydent i odpowiednio go uzasadnić.

Opisany przypadek to stosunkowo rzadka sytuacja. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z zastrzeżenia numeru PESEL.

Jak czytamy na stronie gov.pl, zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia również np. wyrobienie duplikatu karty SIM, zawarcie umowy u notariusza przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości czy podpisanie umowy leasingowej.

Ponadto zastrzeżenie i cofnięcie go są stosunkowo łatwe. Można to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl. W tym celu można użyć profilu zaufanego, podpisu kwalifikowalnego, e-dowodu lub danych do logowania w bankowości elektronicznej. PESEL można również zastrzec w urzędzie.

