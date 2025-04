Płaca minimalna to najniższe możliwe wynagrodzenie, które ustalane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Określa wysokość miesięcznej wypłaty, którą pracownik może otrzymać w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. W Polsce wysokość najniższej krajowej jest ustalana co roku. Ile wynosi w tym roku brutto oraz „na rękę”?

Minimalne wynagrodzenie 2019

W 2018 r. płaca minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł. Płaca minimalna 2019 wzrosła o 7,1 proc., czyli o 150 zł. Minimalna stawka godzinowa 2019 wzrosła zaś o 1 zł i wynosi obecnie 14,70 zł.

Wynagrodzenie niższe od ustalonej przez państwo najniższej pensji jest naruszeniem praw pracowniczych. Takie sytuacje można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy, która może wszcząć kontrolę wobec pracodawcy.

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Brutto a netto 2019

Wiemy już, że najniższe wynagrodzenie w tym roku wynosi 2250 zł brutto miesięcznie. Jest to całościowa kwota, którą pracodawca musi wydać, chcąc zatrudnić pracownika na cały etat. Składają się na nią: rzeczywista pensja, która trafi do pracownika, zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zdrowotne (NFZ). Do wartości brutto wliczane są również premie oraz dodatki.

To, co faktycznie trafia do pracownika to pensja minimalna netto, która w 2019 roku wynosi 1634 zł. Jest to kwota, którą uzyskuje się po odjęciu od wartości netto obowiązkowych składek oraz podatku.

