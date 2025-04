Co najbardziej motywuje pracowników? Okazuje się, że ludzi najbardziej motywują pieniądze.

W raporcie „Rok Lidera” opracowanym przez GFMK czytamy, że pracowników najczęściej motywuje do pracy wysokie wynagrodzenie.

Wysokie wynagrodzenie było wskazywane jako najważniejsze bez względu na wielkość firmy czy sektor, w którym pracują badani. Jedynie pracownicy handlu nieznacznie bardziej cenią sobie elastyczny czas pracy. Przyglądając się dokładniej wynikom, widzimy też, że zatrudnieni w usługach częściej niż w innych sektorach cenią sobie to, że mogą robić to, co lubią. Natomiast dla pracowników produkcji motywująca jest różnorodność wykonywanych zadań

– mówi Dominik Pieczewski, ekspert w dziedzinie zarządzania zespołem i komunikacji interpersonalnej, wykładowca w GFKM.

Na drugim miejscu znalazły się stabilizacja i bezpieczeństwo pracy, a kolejno robienie tego, co lubimy. Swoboda i poczucie sensu wykonywanej pracy są mocne również u pracowników powyżej 50. roku życia.

Na motywację pracowników wpływają zachowania przełożonych i ich relacje z podwładnymi. Badania GFKM pokazują, że prawie połowa pracowników chciałaby, aby przełożeni częściej doceniali ich za pracę i inicjatywę, a także chcieliby umieć przyznawać się do błędów i stosować wobec wszystkich jednakowe zasady.

40 proc. respondentów oczekuje skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów – poprzez znajdowanie rozwiązań, a nie wskazywanie winowajców. W mniejszym stopniu polegają na większym zaangażowaniu szefa w tworzenie środowiska pracy opartego na zaufaniu i otwartości.

Co trzeci respondent nie jest usatysfakcjonowany konstruktywną informacją zwrotną i pozytywną zachętą. Chciałby także, aby jego przełożony traktował innych z szacunkiem. Ponadto co trzeci respondent oczekuje, że szef będzie zachęcał do rozwoju, dzielił się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirował ludzi swoim podejściem do pracy.

Na motywowaniu, docenianiu i umożliwianiu rozwoju zależy przede wszystkim najmłodszym pracownikom oraz kierownikom niższego szczebla. Wynika to głównie z etapu kariery, na którym się znajdują. Ich potrzeby związane zarówno z podnoszeniem kompetencji, jak i wzmacnianiem pewności siebie w miejscu pracy są dużo większe niż pracowników bardziej doświadczonych, z dłuższym stażem pracy

– mówi Dominik Pieczewski z GFKM.

Pieniądze, choć stanowią skuteczne narzędzie, nie powinny być jedynym czynnikiem motywacyjnym. Badacze najczęściej wskazują, jakie cechy powinno mieć skuteczne motywowanie pracowników.

Przede wszystkim powinno być dobrane pod kątem kompetencji i osobowości pracowników. Kryteria oceny pracy powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników, a motywowanie nie powinno się ograniczyć wyłącznie do aspektów finansowych.

