Pomysł Lewicy na wydłużenie urlopu wypoczynkowego pojawił się już w Sejmie poprzedniej kadencji, ale nie miał wtedy szans na realizację. Teraz powrócił równocześnie z próbą skrócenia godzin pracy.

Dzisiaj pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają do dyspozycji 26 dni urlopu pod warunkiem, że posiadają staż pracy dłuższy niż 10 lat. Do tego okresu wlicza się również wykształcenie. Z kolei poniżej tego pułapu jest to zaledwie 20 dni w roku. Posłowie Lewicy wraz ze związkowcami twierdzą, że taki podział nie idzie z duchem czasu i już dawno powinien zostać zmieniony.

Świat idzie do przodu, ludzie muszą żyć, a praca nie jest jedynym elementem życia każdego z nas

– apelował współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.

Ich propozycja to przedłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni. Oprócz tego w planach jest również skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. Początkowo o dwie godziny w tygodniu, a następnie pięć. Do tego miałoby obowiązywać „prawo do odłączenia” się po skończonym dniu pracy.

35-dniowy urlop to hasło wyborcze Lewicy w celu poprawy jakości życia pracowników, jednak drżą przed nimi pracodawcy kalkulujący swoje koszty. Organizacje przekonują rządzących, że nie da się prowadzić firmy na dotychczasowych obrotach przy okrojonym składzie. To wiązałoby się z potrzebą zatrudnienia większej ilości osób.

Teraz o projekcie przypomnieli związkowcy z NSZZ „Solidarność” i żądają wydłużenia urlopu dla wszystkich pracowników. Ich zdaniem obecne przepisy sięgają jeszcze lat 70. a wzrost gospodarczy naszego kraju od tamtej pory nie przełożył się na postępy w tej sprawie. Co więcej, związki zawodowe apelują także o taką możliwość dla pracowników na samozatrudnieniu.

Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy przyniosło wielki wzrost inflacji, kosztów życia czy obsługi długów, bo raty kredytów są wysokie. Tempo wzrostu płacy minimalnej jest duże, jednak osoby w średnim zaszeregowaniu nie mogą liczyć na tak wysokie podwyżki. I tę sprawę trzeba w pierwszej kolejności rozwiązać

– tłumaczy Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych, jak cytuje Infor.

Już teraz jednak prawo pracy przewiduje wykorzystanie dodatkowych dni wolnych m.in. na opiekę nad bliską osobą (5 dni), opiekę nad zdrowym dzieckiem (2 dni) czy z powodu siły wyższej (2 dni), co łącznie daje aż 9 dodatkowych dni wolnego w ramach etatu.

