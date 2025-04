Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu i serwisu sprzętu elektronicznego.

Reklama

Spis treści:

Dziś trudno nam wyobrazić świat bez telefonów czy komputerów. Brak tych urządzeń w domu utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Zakup sprzętu to jednak spory wydatek.

Program „Aktywny samorząd” umożliwia otrzymanie dofinansowania na sprzęt elektroniczny. Z programu mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

We wniosku musza podać, co chcą kupić i dlaczego. Uzasadnienie powinno przekonać, że urządzanie rozwiąże problem wnioskującego w dostępie do informacji.

Jak wskazuje gov.pl, przedmiotem dofinansowania może być np. komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub dedykowane oprogramowanie (np. z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Pomoc w programie może być udzielana co 5 lat. Jeśli z jakiegoś powodu przed upływem 5 lat nie możesz korzystać ze sprzętu (np. twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej komputera albo utraciłeś go w wyniku zdarzeń losowych), możesz się zwrócić po powiatowego centrum pomocy rodzinie o skrócenie tego okresu.

Uczestnicy programu mogą również skorzystać z dofinansowania na serwis urządzeń zakupionych w ramach programu.

Wniosek możesz złożyć do 31 sierpnia 2024 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1650 zł – decyzję w tej sprawie podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku.

Udział własny wnioskodawcy wynosi 10 proc. ceny brutto zakupu.

Czytaj także:

Dofinansowanie do roweru od państwa. Możesz dostać nawet 5 tysięcy złotych

Jakie cechy powinien posiadać laptop idealny do nauki i pracy?

Na co kobiety zwracają uwagę przy zakupie laptopa? Badanie Polki.pl i ASUS