Chociaż pandemia wiele utrudnia w naszym codziennym życiu, to warto szukać rozwiązań, które pomogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Gdy szkoły są naprzemiennie zamykane i otwierane, najlepiej skupić się na tym, by zadbać o komfort ucznia i… wyposażyć go w odpowiedni komputer. Bez tego ani rusz! Szczególnie rodzice, którzy także pracują zdalnie, doskonale zdają sobie sprawę, jak to jest, gdy pojawiają się trudności z uruchomieniem Zooma, edytor tekstów się zawiesza, a głośniki lub kamerka odmawiają posłuszeństwa. Aby nie oszaleć, tylko jednak mieć przyjemność, czy to ze zdalnej nauki, czy też pracy na tzw. home office, warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, który nas nie zawiedzie. Z pomocą przychodzi firma Lenovo, która oferuje Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji jako odpowiedź na potrzeby mobilnych uczniów, studentów i pracowników. W tekście wymienimy najważniejsze atrybuty tego sprzętu, które świadczą o tym, że jest on idealną propozycją dla tych szukających sprawdzonego sprzętu do codziennej pracy i nauki.

Wybierasz laptopa do nauki i pracy? Oto 6 cech, na które warto zwrócić uwagę

Procesor

To właśnie on jest sercem komputera, dlatego musi być wydajny. Tylko wtedy poradzi sobie ze stawianymi przed nim wyzwaniami, które będzie realizował bez opóźnień. Weź pod uwagę to, że im starsze jest dziecko, tym korzysta z bardziej zaawansowanych programów, do obsługi których procesor musi być mocniejszy. Jeśli szukasz konkretów, to świetnym rozwiązaniem będzie np. Intel® Core™ 11 generacji dostępny w Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji. Sprawdzi się zarówno jako laptop dla ucznia, jak i dla korzystającego z niego podczas pracy zdalnej rodzica. Zapewni Ci wydajność, jakiej oczekujesz, przy jednoczesnej długiej pracy baterii.

Pamięć

Ważnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę, jest pamięć operacyjna i masowa. Rekomendowana wielkość pamięci RAM to 16 GB. Właśnie taką pojemność może posiadać Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji, co umożliwi m.in. szybkie ładowanie ciężkich plików.

Rozmiar ekranu

Przeglądając opinie internetowe, często można spotkać się z takimi, że im większy rozmiar ekranu, tym lepiej. Czy faktycznie? To zależy od osobistych preferencji. Dla niektórych bardzo duży ekran zwykle nie jest konieczny. Nawet laptop 13-calowy sprawdzi się jako poręczny i wygodny sprzęt, szczególnie w przypadku, gdy korzystający z niego musi się przemieszczać lub po prostu chciałby popracować lub pouczyć się na zewnątrz. Przy tym warto wybrać taki model, który będzie miał ultrawąską ramkę, która tym samym nie zajmie sporej części powierzchni ekranu.

Rodzaj matrycy

Za przyjemne korzystanie z komputera odpowiada także w dużej mierze obraz na ekranie, dlatego warto przyjrzeć się również temu parametrowi. Spektakularny widok i ożywione kolory zapewni należyta liczba pikseli – najlepiej by było ich nawet 4 miliony! Dla uczniów i pracowników świetnym rozwiązaniem będzie matryca IPS, która zapewnia m.in. bogatą paletę barw i szerokie kąty widzenia, a taką właśnie posiada Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji. Ponadto, biorąc pod uwagę wielogodzinne korzystanie z laptopa, ułatwieniem będzie dotykowy ekran. Tym samym korzystanie z niego będzie szybsze i bardziej intuicyjne. Nie można także zapominać o tym, by wybrać matrycę, która pomoże zadbać o wzrok – długie korzystanie z laptopa może męczyć oczy, dlatego świetnie sprawdzi się ekran laptopa Lenovo, który jest wyposażony w tryb Eye Care, redukujący poziom światła niebieskiego.

Komunikacja bezprzewodowa

Każdy wie, że nie ma zdalnej nauki bez Internetu. Oprócz dobrego łącza istotny jest także nowoczesny sprzęt, który ułatwia kontakt online. Najlepiej wybrać laptopa, którego łączność Wi-Fi będzie nie tylko ułatwiała dostęp do wirtualnej rzeczywistości, ale znacznie przyspieszała przesyłanie i pobieranie danych. Najlepszym wyborem będzie sprzęt, który zwiększy stabilność sygnału, obniży poziom opóźnień oraz zwiększy przepustowość sieci. Brzmi jak marzenie? To realne! Takie w swojej ofercie posiada Lenovo – wybierz ich laptop, a lekcje i telekonferencje zawsze będą przebiegać zgodnie z planem.

Akcesoria

Nauka i praca zdalna powinny być łatwe i przyjemne.. Dlatego też wybrany sprzęt powinien oferować akcesoria, które pomogą przezwyciężyć wyzwania i ułatwią nam codzienne korzystanie. Lenovo ThinkBook 13s drugiej generacji jest wyposażony m.in. w mikrofon redukujący odgłosy otoczenia. Tym sposobem podczas lekcji lub spotkań online z pracownikami nie będzie słychać np. miauczenia kota, szczekania psa, czy bawiących się w drugim końcu pokoju maluchów. Pomocna będzie także wbudowana kamera z fizyczną przesłoną chroniącą prywatność, bezprzewodowe słuchawki i dodatkowy monitor.

Jeśli zwrócisz uwagę na te cechy, z pewnością dokonasz najlepszego wyboru laptopa.

