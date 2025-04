Reklama

Aby ustalić, jakie zalety najnowszych modeli laptopów są najbardziej cenione przez kobiety, wraz z marką ASUS postanowiliśmy zbadać opinię czytelniczek serwisu Polki.pl. Dzięki przeprowadzonej ankiecie ustaliliśmy, w jakich okolicznościach najczęściej towarzyszy nam laptop oraz jakie jego funkcjonalności sprawiają, że wyróżnia się spośród konkurencyjnych modeli. Oto wyniki badania, które zostało przeprowadzone na grupie 253 użytkowniczek serwisu Polki.pl.

Ile godzin dziennie spędzamy przed ekranem komputera?

Te dane potwierdzają obecność trendu digitalizacji życia codziennego. Okazuje się, że ponad 57% ankietowanych kobiet spędza przed komputerem od 2 do 8 godzin na dobę. Prawie co czwarta z nas jednak przyznaje, że ten czas jest znacznie dłuższy.

Co ciekawe, tylko 48% ankietowanych czytelniczek używa laptopa do pracy. 29% respondentek wskazało, że w celach zawodowych komputer jest im potrzebny tylko czasami. Dla 24% zaś laptop nie jest potrzebny do realizacji zadań związanych z wykonywaną pracą. Oznacza to, że o ile korzystamy z niego w trakcie pracy zawodowej, to rola laptopa w naszym życiu nie ogranicza się jedynie do tej aktywności.

Laptop w czasie wolnym. Do czego nam służy?

Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych laptopy bardzo często wykorzystujemy do obróbki zdjęć, filmów i tworzenia grafik komputerowych. Nie jest to jednak aktywność wiodąca prym wśród ankietowanych czytelniczek - jako częstą wskazało ją 60% kobiet.

Zdecydowanie częściej laptop służy nam do oglądania filmów (87%) i słuchania muzyki (77%), a więc dostarcza szeroko pojętej rozrywki, w której nie ma miejsca na niedociągnięcia związane z kiepskiej jakości dźwiękiem czy brakiem płynności obrazu.

Laptop jako wsparcie w nauce

Aż 8 na 10 ankietowanych czytelniczek wskazało, że laptopy z powodzeniem są wykorzystywane w ich domach również w celach edukacyjnych - zarówno przez nie, jak i pozostałych członków rodziny. 55% pytanych potwierdziło, że ich dzieci regularnie korzystają z komputera jako narzędzia służącego do nauki i zabawy.

Jakie cechy w laptopie są szczególnie pożądane przez kobiety?

Zdaniem respondentek najważniejszą funkcjonalnością, jaką powinien posiadać laptop szyty na miarę dzisiejszych czasów, jest wydajna bateria, zapewniająca długie użytkowanie mobilne oraz szybkie ładowanie. Właściwość tę jako istotną w dużym i umiarkowanym stopniu wskazało aż 96% ankietowanych.

Drugą w kolejności cechą jest smukłość i lekkość laptopa - takiej odpowiedzi (jako bardzo istotnej i istotnej w umiarkowanym stopniu) udzieliło 86% pytanych kobiet. Na kolejnych miejscach uplasowały się następujące funkcjonalności:

wysokiej klasy głośniki (85%)

dotykowy ekran (84%)

wyjątkowy design i wykonanie z najlepszej jakości materiałów (82%) ekran OLED (82%)

czytnik linii papilarnych (42%)

Dlaczego kobiety wybierają laptopy z matrycą OLED?

Spośród wszystkich korzyści, jakie daje matryca OLED wykorzystywana w laptopach najnowszej generacji, aż 43% respondentek wskazało za najistotniejszy fakt, że emituje on o 70% mniej szkodliwego światła niebieskiego w porównaniu do matryc LCD. Gwarancja najlepszego odwzorowania barw, doskonała jakość obrazu, wysoka płynność i perfekcyjna czerń sprawiają, że matryce OLED nie mają sobie równych.

Czy istnieje laptop, który łączy w sobie te wszystkie zalety?

ASUS przedstawia Zenbook 14 OLED, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagającej kobiety. Jego nowoczesny design podkreślają dwie wersje kolorystyczne, obok których nie da się przejść obojętnie. Poza eleganckim lookiem wyróżnia go smukłość i lekkość - ma zaledwie 16,9 mm grubości i waży 1,39 kg. Te parametry czynią go idealnym kompanem w codziennej pracy, nauce, czasie wolnym oraz w trakcie podróży.

Zenbook 14 OLED zapewnia:

kinowe doświadczenie dźwięku i obrazu

14-calowy dotykowy ekran posiada certyfikat SGS i TÜV Rheinland będący gwarantem bezpieczeństwa dla wzroku

wydają baterię o pojemności 75 Wh

konstrukcję pozwalającą na rozłożenie laptopa o 180° (zawias ErgoLift 180°)

czytnik linii papilarnych, umożliwiający szybkie i bezpieczne logowanie

ASUS Zenbook 14 OLED to zupełnie nowy standard w zakresie idealnego urządzenia mobilnego, który odpowiadając na potrzeby kobiet z pewnością skradnie serce niejednej z nas.

Dowiedz się więcej o produkcie Zenbook 14 OLED (UX3402, 12th Gen Intel) (asus.com).

Wyniki badań na podstawie ankiety przeprowadzonej w serwisie Polki.pl na grupie 253 kobiet w I kwartale 2023 roku.