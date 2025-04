Program ma być realizowany w latach 2025-2029 i umożliwić obywatelom zakup ponad 46 tysięcy egzemplarzy rowerów elektrycznych. Przewidziany budżet na ten cel to aż 300 milionów złotych.

Od 2025 roku kupno roweru miejskiego ma być wspierane finansowo przez państwo. Mowa o projekcie „Mój rower elektryczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do tej pory w wybranych polskich miastach można było już skorzystać z takiego wsparcia. Przykładem jest na przykład Gdynia z budżetem nie większym jednak niż 2,5 tysiąca złotych. Według statystyk Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, ponad połowa Polaków zdecydowałaby się na rower elektryczny, jeżeli jego zakup byłby dofinansowany z budżetu państwa.

Uwzględnienie rowerów w ustawie o elektromobilności mogłoby przynieść szereg korzyści związanych z ekologią, jak i odmienić oblicze transportu na polskich drogach.

Obywatele domagają się takiego samego prawa względem rowerów, jak i innych pojazdów elektrycznych. W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje już kilkaset takich programów.