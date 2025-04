Wiele osób wyjeżdża do pracy za granicę - zmusza je do tego sytuacja ekonomiczna lub szukają perspektyw na międzynarodową karierę. Niezależnie od tego, na jakim stanowisku chciałabyś pracować, dla własnego bezpieczeństwa musisz wiedzieć o kilku podstawowych zasadach. Uprowadzenia i zmuszanie np. do prostytucji, handel ludźmi lub zwyczajny wyzysk pracowników to niestety przypadki znane nie tylko z filmów. O czym pamiętać, szukając pracy za granicą?



Sprawdź firmę lub pośrednika

Zdobądź jak najwięcej danych na temat swojego przyszłego pracodawcy i dokładnie je przeanalizuj. Jeśli pracę załatwia ci pośrednik, sprawdź go w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Nie ryzykuj, że agencja okaże się nielegalna lub po prostu nieuczciwa.

Czerwona lampka powinna zapalić się także wtedy, gdy oferta wydaje się być podejrzanie atrakcyjna - nie wierz w rzetelność, gdy ktoś oferuje ci bardzo wysokie stawki za najprostsze prace.

Nie wyjeżdżaj w ciemno

Nie jedź na granicę bez pewnej oferty pracy, licząc tylko na to, że znajdziesz coś na miejscu. Nie zaczynaj pracy, jeżeli nie masz podpisanej umowy. Nawet jeżeli pracodawca solennie obiecuje, że na koniec miesiąca dostaniesz pieniądze i umowę, a teraz "to tylko okres próbny", bądź zdystansowana wobec tego rodzaju zapewnień.

Zadbaj o detale przed wyjazdem

Przed wyjazdem za granicę pamiętaj o odpowiednich formalnościach i zabezpieczeniu.

Spisz numery telefonów ambasady i konsulatu Polski.

Podaj rodzinie numer telefonu oraz dokładny adres pracodawcy, a także pośrednika pracy.

a także pośrednika pracy. Zrób kserokopię swojej umowy i pozostaw ją komuś z rodziny.

i pozostaw ją komuś z rodziny. Zabierz ze sobą sumę pieniędzy, która w awaryjnej sytuacji mogłaby Ci zapewnić powrót do kraju - nie licz, że zarobisz na swoją podróż już na miejscu.

- nie licz, że zarobisz na swoją podróż już na miejscu. Upewnij się, że w twoim telefonie jest aktywny roaming. Dowiedz się także, jak można zadzwonić z zagranicy na koszt rozmówcy w Polsce.

Dowiedz się także, jak można zadzwonić z zagranicy na koszt rozmówcy w Polsce. Zapoznaj się z prawami i świadczeniami, które możesz uzyskać w danym kraju - jak wygląda kwestia opieki zdrowotnej, ubezpieczenia, itd.

Bądź czujna za granicą

Kiedy już rozpoczniesz pracę za granicą, miej oczy szeroko otwarte. W przypadku czegokolwiek, co cię zaniepokoi, nie wahaj się zgłosić na policję lub do ambasady.

Jeżeli pracodawca poprosi cię o dokumenty, nigdy nie oddawaj mu wszystkich - daj np. sam paszport, pozostawiając sobie dowód osobisty. Nie zgadzaj się też na zbyt długie przetrzymywanie dokumentu. Szef powinien zrobić sobie kopię, a tobie jak najszybciej oddać oryginał.

Gdy już znajdziesz się za granicą, prześlij rodzinie pozostającej w kraju dane i numery kontaktowe do twoich współpracowników - czy to polskich, czy zagranicznych.

Na początku pobytu postaraj się odnaleźć polską placówkę dyplomatyczną, aby w razie potrzeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu jej szukać.

