Nowe Michałki z Wawelu Protein zachowują wszystko, co najlepsze z uwielbianych klasycznych Michałków z Wawelu – rozpoznawalną teksturę oraz wyjątkowy, głęboki smak. Ich innowacyjna receptura opiera się na zawartości 25% orzeszków arachidowych, nadających im chrupiącą strukturę i niepowtarzalny charakter, dużej ilości kakao oraz białkowym dodatku roślinnym – zawierają aż 23% białka, m.in. na bazie grochu. To nowoczesne spojrzenie na dobrze znaną słodycz – rozwiązanie idealne dla osób prowadzących dynamiczny tryb życia, które nie chcą rezygnować ze słodyczy, ale dbają o odpowiednią zawartość białka w swojej diecie.

Reklama

Michałki z Wawelu Protein wyróżniają się charakterystycznym opakowaniem. Ich czerwono-czarna kolorystyka zwraca uwagę na sklepowej półce, wpisując się w kod kolorystyczny produktów proteinowych. Nowość dostępna jest w kilku wygodnych opakowaniach: torebka 245 g, 1 kg oraz w sprzedaży na wagę (karton 8 kg).

Michałki z Wawelu Protein to kolejny krok w ramach realizowanego od 2018 roku programu Dobre Składniki, w ramach którego marka Wawel stawia na proste receptury.

Mat. prasowe

Michałki z Wawelu Protein - to innowacyjna wersja klasycznych Michałków z Wawelu, z dodatkiem białka roślinnego na bazie grochu. Dzięki 25% zawartości orzeszków arachidowych zachowują one intensywnie orzechowy smak, głęboko kakaowy aromat i charakterystyczną teksturę. To doskonała propozycja dla osób aktywnych oraz tych, którzy lubią odkrywać nowe odsłony kultowych słodyczy. Dostępne w opakowaniu 245 g, torbach 1 kg oraz na wagę (karton 8 kg).

Reklama

Materiał promocyjny marki Wawel