Co zrobić, kiedy jeszcze przed wakacjami zaczęło się szukać pracy i wysyłać CV, a pracodawcy odzywają się właśnie teraz? Z jednej strony cieszysz się, bo masz szansę na zdobycie świetnej pracy, a z drugiej nie chciałabyś przepracować całych wakacji. Czy da się pogodzić nową pracę z planami wakacyjnymi?

Nowa praca a plany wakacyjne

Z jednej strony w wakacje można łatwiej dostać pracę, ponieważ wielu potencjalnych kandydatów wyjeżdża na wakacje, ale z drugiej strony również mniej firm, z podobnych powodów, prowadzi rekrutacje w lato. Jeśli jednak udało ci się dostać na rozmowę kwalifikacyjną właśnie teraz, nie rezygnuj z niej. Zwykle rekrutacja trwa jakiś czas, często nawet miesiąc, wiec jest szansa, że w międzyczasie uda ci się jeszcze wyjechać na zarezerwowane już wakacje.

Czy powiedzieć potencjalnemu pracodawcy o swoich planach wakacyjnych?

To zależy od tego, co to za praca. Jeśli pracodawca szuka kogoś na już lub na zastępstwo na krótki czas, powinnaś zastanowić się, czy jesteś w stanie się dostosować i być szczera. Nie ma sensu marnować czasu ani twojego, ani pracodawcy.

Co zrobić tuż przed rozmową kwalifikacyjną?

Jeżeli natomiast rekrutacja dopiero się rozpoczęła i ma składać się z kilku etapów, nie musisz mówić, że właśnie wybierasz się na wakacje. Prawdopodobnie i tak dopiero po twoim powrocie pracodawca skontaktuje się z tobą w sprawie kolejnych etapów rekrutacji.

Jak pogodzić nową pracę z letnim urlopem?

Jeżeli pracodawca zaprosił cię już na kolejny etap rekrutacji, to znaczy, że widzi w tobie potencjał na współpracę. Możesz wówczas przyznać, że i tobie zależy na danej pracy, ale że już wcześniej zaplanowałaś wakacyjny wyjazd i wszystko jest opłacone, więc nie chciałabyś, żeby zmarnowały się te pieniądze. Zapytaj, czy byłby to kłopot, gdybyś zaczęła pracę po wakacjach. W większości przypadków przesunięcie rozpoczęcia pracy o 2 tygodnie nie powinno stanowić problemu.

Pracodawca zresztą sam może ci to zaproponować, bo i dla niego będzie lepiej, jeśli będziesz wdrażała się we wszystko bez przerwy, a nie np. tydzień byś pracowała, potem wyjechała, a potem znów wróciła do pracy, bo wówczas mogłabyś zapomnieć sporo.

Jak zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

Sama powinnaś też przemyśleć, czy wakacyjny wyjazd jest dla ciebie aż tak istotny. Jeśli planowałaś urlop, ale jeszcze za niego nie zapłaciłaś, a trafiła ci się świetna propozycja pracy, może warto z niej skorzystać? Kolejna taka okazja może się szybko nie powtórzyć, a na wakacje możesz pojechać również za kilka miesięcy.

