Wszyscy z utęsknieniem czekamy na lato, słońce, wysokie temperatury w dzień i ciepłe wieczory, ale nie każdy może korzystać z uroków tej pory roku. Lato w biurze może stać się trudne do zniesienia, zwłaszcza gdy nie ma w nim klimatyzacji, a wszyscy znajomi wyjechali na urlop i beztrosko opalają się na nadmorskich plażach. Jak przetrwać upał w pracy? Sprawdź nasze pomysły!

1. Ochładzaj ciało chłodną wodą

Oczywiście, niewiele z nas ma możliwość korzystania w pracy z prysznica. Warto jednak zadbać o częste schładzanie organizmu choćby przez najprostsze czynności - umycie twarzy i dłoni chłodną wodą albo polanie nią nadgarstków.

Jeśli w służbowej toalecie jest bidet, a ty akurat masz na nogach sandałki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłukać również stopy. Z pozoru brzmi to śmiesznie, jednak przynosi dużą ulgę!

Woda nie powinna być lodowata, aby różnica temperatur pomiędzy organizmem a otoczeniem nie była zbyt duża. Najlepiej sprawdzi się chłodna woda.

Dobrym rozwiązaniem jest również zakup wody termalnej w sprayu, którą w razie potrzeby można spryskać sobie twarz.

2. Ubieraj się odpowiednio

W wielu miejscach pracy istnieją ściśle określone zasady dotyczące biurowego dresscode'u. Nie należy wtedy nosić japonek, bluzek na ramiączka czy bardzo krótkich spódniczek. Jak zatem ubierać się w upalne dni?

Wybieraj naturalne, przewiewne tkaniny, zrezygnuj ze sztucznej wiskozy czy poliestru. W ubraniu wykonanym z takiej tkaniny będziesz intensywniej się pocić! Jeśli chodzi o fasony, warto postawić na luźne ciuchy - jest w nich chłodniej niż w obcisłych rzeczach. Długa, zwiewna spódnica maxi zapewni Ci znacznie większy komfort, niż ciasna minispódniczka!

3. Dużo pij

Lekarze często powtarzają, że należy pić 1,5 litra wody dziennie, a w upalne dni nawet 3 litry, jednak wiele osób i tak nie stosuje się do tych zaleceń. Przypominamy więc aż do znudzenia - duża ilość wypitych płynów to podczas upałów absolutna konieczność!

Pracodawca w czasie gorących dni ma obowiązek dostarczyć swoim pracownikom wodę do picia - zazwyczaj jest ona po prostu pobierana z dystrybutora.

Pamiętaj, że słodkie napoje gazowane i soki nie są wskazane! Duża ilość cukru sprawi, że twoje pragnienie znacznie się zwiększy. Pij chłodną herbatę, miętę, mrożoną kawę, a najlepiej wodę.

4. Umieść stopy pod odpowiednim kątem

W upalne dni wiele osób boryka się z obrzękami - najczęściej puchną stopy i łydki, ale czasem zdarza się nawet, że obrzmiałe są inne części naszego ciała.

Aby zapobiec problemowi spuchniętych stóp, nie trzymaj ich płasko na podłodze. Postaraj się, aby były odrobinę uniesione, przygotuj sobie prowizoryczny podnóżek, np. z kilku grubych książek. Jeśli masz taką możliwość, zdejmij buty!

