Za oknem temperatura dochodzi niemal do 40°C, a ty siedzisz w dusznym, ciasnym biurze? Z pewnością nie jest lekko pracować w takich warunkach. Sprawdź koniecznie, co mówią na temat pracy w upale polskie przepisy prawa pracy. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca w upalne dni względem pracowników.

Reklama

Obowiązki pracodawcy w upalne dni w pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy tak, by stworzyć odpowiedni komfort.

Przede wszystkim rozporządzenie to rozstrzyga minimalną temperaturę, w jakiej dozwolona jest praca. Ta jednak przez najbliższych kilka miesięcy nie będzie nas raczej dotyczyć, chyba że ktoś pracuje w chłodniach. Jeżeli chodzi natomiast o maksymalną temperaturę, to polskie prawo stosuje tu pewne rozróżnienie, i tak:

zakaz pracy powyżej pewnej temperatury odnosi się wyłącznie do osób młodocianych . Nie mogą oni pracować w temperaturze przekraczającej 30°C;

. Nie mogą oni pracować w temperaturze przekraczającej 30°C; w przypadku osób dorosłych nie ma żadnej górnej granicy temperatury, powyżej której praca jest zabroniona, ale są ustalone pewne obowiązki, które musi wykonać pracodawca zatrudniający pracowników w takich warunkach.

Czego i w jakich warunkach można żądać od pracodawcy?

Przede wszystkim każdy pracownik ma prawo do otrzymania wody zdatnej do picia, gdy:

praca wykonywana na powietrzu i temperatura przekracza 25°C;

temperatura przekracza 25°C; praca wykonywana jest w pomieszczeniu i temperatura przekracza 28°C.

W przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości udostępnienia pracownikom wody zdatnej do picia, musi zaopatrzyć ich w inne napoje. Ilość płynów musi być dostosowana do warunków pracy, potrzeb fizjologicznych i panującej temperatury.

Zapewnienie wody jest jedyną rzeczą, do której zobowiązany jest pracodawca wobec pracowników w upalne dni. Może jednak z własnej woli lub na prośbę pracowników zgodzić się też na:

skrócenie wymiaru czasu pracy;

dłuższe przerwy w pracy;

zapewnienie dodatkowej ochłody poprzez zainstalowanie w pomieszczeniu sprawnego klimatyzatora bądź wentylatora.

Co może zrobić pracownik, gdy warunki pracy nie są zgodne z bhp?

Jeżeli pracownik zmuszony jest do pracy w upale, ale pracodawca nie zamierza zapewniać mu odpowiednich warunków np. przez dostarczanie wody, ma on prawo do zaprzestania pracy. Musi jednak niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Za ewentualny przestój w związku z zaprzestaniem pracy przez pracownika obarczony jest pracodawca. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas.

Reklama

Sprawdź też inne porady:

Jak przetrwać upały w pracy?Jak przeżyć upały z niemowlakiem?Powrót do pracy po urodzeniu dziecka