Praca nie zawsze musi stresować i wywoływać lęk. Istnieją zawody, które są nie tylko mało stresogenne, ale i bardzo dobrze płatne. Nie wierzysz? Jak się okazuje, amerykańscy badacze z firmy O*NET, którzy na co dzień mierzą, jak wiele stresu przyjmują pracownicy różnych branż, wymienili 10 takich profesji, w których poziom napięcia jest niewielki.

Reklama

Poznaj skuteczne sposoby na stresującą pracę

10. Geofizyk

Bada strukturę ziemi. Nie wchodzi w zbyt dużą interakcję z klientem czy petentem, ponieważ go nie ma. Jego praca jest raczej spokojna, oparta na długotrwałym badaniu i analizie.

9. Astronom

Czyż może być coś piękniejszego niż bujanie w obłokach i podglądanie gwiazd? Tak, astronom również nie stresuje się zbyt często, za to jego praca jest całkiem dobrze płatna.

Zobacz, jak łatwo odreagować stres po pracy

8. Fizyk

Tworzy teorie, bada, liczy, analizuje. Żyje w swoim świecie, który raczej nie naraża go na stres. Fizyk przecież nie ratuje świata, a jego praca, to typowe działania o charakterze naukowym.

7. Inżynier biomedyczny

Pracuje w laboratorium, bada, tworzy nowe rozwiązania. To typ naukowca w białym kitlu, z probówką w ręku. Bezpośrednio nie ratuje życia, jak lekarz na sali operacyjnej, więc nie odczuwa stresu i odpowiedzialności, jaka ciąży na innych pracownikach służby zdrowia.

Poznaj 5 rzeczy, które wywołują stres w pracy

6. Politolog

Wprawdzie bada stosunki polityczne, zajmuje się teoriami i relacjami międzynarodowymi, ale sam nie uczestniczy bezpośrednio w życiu politycznym, więc od wszelkich stresów z polityką związanych jest daleki.

5. Inżynier rolnik

Zajmuje się zastosowaniem nauk biologicznych do rozwoju i ochrony przyrody. Ta praca również nie generuje sytuacji stresujących, a ze względu na to, że jest to "świeży" zawód i specjalistów w tym fachu nie ma zbyt wielu, to inżynierzy rolni zarabiają całkiem nieźle.

Czy wiesz, że picie kawy daje sporo korzyści? Zobacz sama

4. Analityk

Porównuje, sporządza diagramy i badania statystyczne. Jego praca opiera się na logicznym myśleniu, ale daleko jest mu do ryzyka, stresu i lęku.

3. Ekonomista

Liczy, prognozuje, bada i porównuje. Chociaż świat cyferek nie jest mu obcy, to daleko jest ekonomiście do stresu i lęku, bo niby przed czym?

Zobacz, jak skutecznie odpocząć w weekend

2. Geograf

Bada powierzchnię ziemi, zajmuje się mapami i analizuje wpływ działalności ludzkiej na Ziemię. Ogólnie rzecz ujmując: sielsko i bardzo spokojnie. Praca geografa jest raczej statyczna, wymaga myślenia, ale nie naraża na stres.

Reklama

1. Matematyk

Bardziej śmiali powiedzą, że chociaż matematyka jest królowa nauk, to jest też strasznie nudna. Może i to prawda, ale ... matematyk w przeciwieństwie do strażaka czy policjanta nie musi "ratować świata", przez co nie jest narażony na stres. Liczenie, mnożenie i sporządzanie tebelek wymaga logicznego myślenia, ale nie wprowadza zbyt wielu napięć i poczucia lęku (no, chyba że przed błędnym wynikiem).