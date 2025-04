Nianie zajmujące się dziećmi bogatych rodziców mogą sporo zarobić.

Reklama

Spis treści:

Zawód niani to idealna opcja dla osób, które lubią zajmować się dziećmi. Najczęściej niania dba o dziecko podczas nieobecności rodziców, organizuje jego czas poprzez różne zabawy, spacery i dba o jego bezpieczeństwo.

Nianie często również zawożą dzieci do szkoły czy na dodatkowe zajęcia. Zakres ich obowiązków jest uzależniony od ustaleń z rodzicami dzieci.

Z danych serwisu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana wynagrodzeń niań wynosi 2470 zł brutto - oznacza to, że połowa opiekunek zarabia mniej, a połowa – więcej. Które nianie mogą liczyć na najwyższe zarobki w branży?

Zarobki w dużej mierze zależą od liczby przepracowanych godzin, miejscowości, liczby dzieci i zakresu wykonywanych obowiązków, ale także od zasobności portfela ich pracodawcy.

Na łamach portalu „Forbes” Iza opowiedziała o swojej pracy za granicą jako opiekunka znanego polskiego piłkarza. Miała jeden dzień w tygodniu wolny, w dodatku jej grafik był dopasowany do grafiku ojca-piłkarza. Sama praca bywała stresująca.

Inna rozmówczyni przyznała, że zarabiała wprawdzie 24 tys. miesięcznie, ale kosztem życia prywatnego – do jej obowiązków należała całodobowa opieka nad niemowlęciem w domu pracodawczyni i miała zaledwie dwa dni wolnego w miesiącu.

Inaczej wyglądają też obowiązki niani pracującej dla osób zamożnych. Weronika Sobczak, jedna z założycielek agencji opiekunek do dzieci MYbabysitter, zauważa, że bogate osoby często zatrudniają kilka osób do opieki nad dziećmi– osobne osoby do opieki, do dbania o edukację dziecka i inne, które zajmują się domem.

Dla klientów istotna jest duża elastyczność i dyspozycyjność opiekunek. W zamian są skłonni sporo zapłacić. Niania dzieci w bogatej rodzinie może zarobić średnio 10-15 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo może liczyć na zakwaterowanie, wyżywienie i samochód służbowy.

Czytaj także:

Rodzice mogą dostać 300 zł na dziecko. Wnioski można składać od lipca

1500 zł dla rodziców. Już od października rusza nowy program

Jaka dieta jest odpowiednia dla niemowlęcia? Ekspert podpowiada, co podawać półrocznemu dziecku