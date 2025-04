Wielka moc karmienia piersią



Karmienie piersią niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla kobiety, jak i dziecka. Umożliwia m.in. nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej między mamą a dzieckiem, buduje u maluszka poczucie bezpieczeństwa, a kobiecy pokarm jest najlepszym źródłem niezbędnych składników odżywczych, które wspierają prawidłowy rozwój młodego organizmu. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, żeby w pierwszym półroczu życia niemowlę było karmione wyłącznie piersią[1]. Po tym czasie przychodzi moment rozszerzania jadłospisu, ale mleko mamy może i powinno być ważnym elementem diety dziecka nawet do 2. roku życia lub dłużej.

Zdarzają się jednak takie sytuacje, kiedy karmienie piersią w drugim półroczu życia malucha nie może być kontynuowane, np. przez problemy z laktacją, których niekiedy – mimo konsultacji z położną czy doradcą laktacyjnym – nie udaje się pokonać. Warto wówczas skonsultować się z lekarzem pediatrą, który pomoże wybrać mleko następne dopasowane do aktualnych potrzeb niemowlęcia. Dobrze dobrany produkt pozwoli rodzicom wspierać prawidłowy rozwój oraz wzrost dziecka.

Ważne składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne

Aby kompleksowo zadbać o harmonijne dojrzewanie młodego organizmu, warto zwrócić uwagę na kluczowe dla tego procesu ważne składniki odżywcze, w tym witaminy, składniki mineralne i kwasy tłuszczowe. Duże znaczenie w procesie rozwoju dziecka ma witamina D, która wspiera układ odpornościowy oraz zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach. Jest też niezbędna w procesach transportu wapnia[2]. Dzięki witaminie A błona śluzowa skóry zachowuje ciągłość, co czyni ją blokadą przed inwazją drobnoustrojów[3]. Jest również kluczowa dla procesu widzenia. Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a ponadto wpływa na zwiększenie przyswajania żelaza i wapnia[4]. Witamina E wspiera ochronę komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym. Tiamina (witamina B1) ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania układu nerwowego oraz procesów metabolicznych[5]. Kwasy omega 3 (ALA i DHA) są kluczowe dla dojrzewania układu nerwowego oraz funkcji poznawczych[6]. Wapń to podstawowy składnik budulcowy układu kostnego i zębów, dlatego jego odpowiednia ilość w codziennej diecie ma znaczenie dla prawidłowego wzrostu dziecka[7]. Magnez również jest ważny dla prawidłowego rozwoju kości, a żelazo jest potrzebne do tworzenia czerwonych krwinek w organizmie oraz transportu tlenu. Ma duże znaczenie dla działania układu odpornościowego, a ponadto wspiera prawidłowy rozwój poznawczy[8]. Jod – podobnie jak żelazo – wspiera rozwój poznawczy oraz wchodzi w skład hormonów tarczycy, kluczowych w prawidłowym rozwoju[9]. Cynk wspiera prawidłowy wzrost dziecka[10], a także układ odpornościowy, minimalizując ryzyko infekcji[11]. Selen wspiera ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Ryboflawina, biotyna i kwas pantotenowy biorą udział w prawidłowym metabolizmie energetycznym[12].

Mleko następne zainspirowane naturą – mlekiem mamy



Z myślą o wsparciu w zapewnieniu odpowiedniej wartości odżywczej, w tym witamin i składników mineralnych w diecie niemowlęcia, które nie może być karmione piersią, marka Bebiko 2 – zainspirowana naturalną mocą i tolerancją mleka mamy – stworzyła Bebiko 2 NUTRIflor Expert. To kompletna kompozycja[13] składników odżywczych, w tym 19 witamin oraz składników mineralnych[14]. Produkt zawiera m.in.:

wapń i witaminę D, niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów;

witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;

żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy;

kwas ALA (omega 3), niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej;

DHA (omega 3), który wspiera prawidłowy rozwój wzroku[15] i mózgu;

unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS.

To mleko następne nie zawiera konserwantów i barwników[16]. 93% maluchów bardzo dobrze toleruje je już od 1. butelki[17], a 99% mam poleciłoby je innym mamom[18]. Bebiko 2 NUTRIflor Expert posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 20/DJW/2021.

2. półrocze życia to również czas rozszerzania diety



Wraz z rozwojem niemowlęcia rosną jego potrzeby żywieniowe. To dlatego w pewnym momencie konieczne jest wprowadzenie do codziennej diety dziecka nowych produktów, które pomogą uzupełnić jego zwiększone zapotrzebowanie m.in. na energię i składniki odżywcze. Rozszerzanie diety powinno się rozpocząć nie wcześniej niż w 17. tygodniu życia (początek 5. miesiąca) i nie później niż w 26. tygodniu (początek 7. miesiąca)[19]. W ten sposób rodzice zapewnią dziecku w drugim półroczu życia m.in. dodatkową energię, białko, składniki mineralne i witaminy, których nie jest w stanie zapewnić jedynie mleko – mamy lub następne, jeśli karmienie piersią nie jest możliwe. Pozwoli także przygotować maluszka do bardziej urozmaiconej diety w przyszłości[20]. Trzeba przy tym pamiętać, że na etapie rozszerzania diety mleko nadal pozostaje głównym składnikiem codziennego jadłospisu dziecka.

W układaniu menu może przydać się schemat żywienia niemowląt[21], który przedstawia średnią liczbę posiłków oraz porcji, które dziecko powinno otrzymywać w ciągu dnia. Wyjaśnia również, w jakiej kolejności wprowadzać nowe produkty. Zgodnie z tymi wskazówkami urozmaicanie diety dziecka warto rozpocząć od warzyw, których wytrawny smak może być dla maluszka nieco trudniejszy do zaakceptowania niż w przypadku owoców. Po około 2 tygodniach od podania pierwszego warzywa, można zaproponować dziecku pojedyncze owoce. Kolejne na liście do wprowadzania powinny pojawić się produkty zbożowe w postaci kaszek, a także chude mięso – indyk, kurczak, cielęcina i wołowina, tłuste ryby morskie – łosoś czy makrela atlantycka i jaja. Wsparciem dla rodziców na tym etapie są produkty przeznaczone specjalnie dla niemowląt, ze wskazaniem wieku na opakowaniu. Taka żywność podlega wyjątkowo restrykcyjnym normom jakości określonym przez prawo krajowe i Unii Europejskiej, które są znacznie bardziej surowe niż w przypadku żywności ogólnego spożycia.

Gdy niemowlę czuje pragnienie, warto zaoferować mu wodę, najlepiej źródlaną lub mineralną o niskiej zawartości składników mineralnych, sodu i siarczanów.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





