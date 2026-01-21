Zanim przyjdą Walentynki – chwila tylko dla ciebie

Dzień Kochania Siebie, obchodzony 13 lutego, bywa często pomijany w natłoku walentynkowych przygotowań. A szkoda, bo jego przesłanie jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. To moment zatrzymania się i zadania sobie prostego, a jednocześnie zaskakująco trudnego pytania: jak wygląda moja relacja z samą sobą?

Choć pojęcie „miłości własnej” coraz częściej pojawia się w rozmowach o dobrostanie psychicznym, w praktyce wciąż bywa mylnie interpretowane. Wielu z nas utożsamia ją z egoizmem albo narcyzmem, podczas gdy w rzeczywistości jest ona fundamentem zdrowych relacji – zarówno z innymi ludźmi, jak i z samą sobą.

„Kocham cię” wypowiedziane do lustra

Z tej refleksji wyszła kampania drogerii Rossmann, której celem było sprawdzenie, jak reagujemy na bardzo proste zadanie: spojrzeć sobie w oczy w lustrze i powiedzieć na głos „kocham cię”. Do projektu zaproszono osoby w różnym wieku, z różnych środowisk, które wcześniej nie miały takiego doświadczenia. Co istotne – uczestnicy nie wiedzieli, co dokładnie wydarzy się na planie.

Efekty okazały się niezwykle poruszające. Pojawiło się wzruszenie, zaskoczenie, a czasem długa cisza.

– To było chyba najtrudniejsze, bo czuję, że siebie kocham, ale nie mam nawyku mówienia tego sobie na głos – przyznała 21-letnia Alicja.

– Zrobiłam to pierwszy raz w życiu – dodała 53-letnia Agnieszka.

– Łatwiej jest powiedzieć komuś innemu, że się go kocha i docenia, niż zrobić to przed samą sobą – zauważyła 27-letnia Martyna.

Te krótkie wyznania pokazują jedno: miłość do siebie nie jest czymś oczywistym ani automatycznym. To proces, który wymaga uważności, odwagi i często konfrontacji z własnymi przekonaniami oraz przełamania wewnętrznych barier.

Co mówią liczby?

Potwierdzają to również dane. Z badania przeprowadzonego w 2025 roku przez agencję Minds & Roses wynika, że tylko co piąty Polak deklaruje, że bardzo siebie kocha. Jednocześnie aż 34 proc. badanych przyznaje, że raczej nie kocha lub w ogóle nie kocha siebie*. To liczby, które skłaniają do refleksji – zwłaszcza w świecie, w którym coraz więcej mówi się o dbaniu o zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną.

Jak wygląda miłość do siebie w praktyce?

Dla większości osób miłość własna oznacza dbanie o swoje potrzeby, życie w zgodzie ze sobą oraz szanowanie własnych granic. Osoby, które deklarują, że siebie kochają, częściej akceptują swoje ciało i wygląd, nawet jeśli odbiegają one od nierealnych ideałów promowanych w mediach społecznościowych.

Z większą uważnością podchodzą do codziennej pielęgnacji, traktując ją nie jako obowiązek, lecz jako formę troski. Łatwiej przyjmują swoje niedoskonałości, traktując je jako część siebie, a nie powód do wstydu czy krytyki.

Miłość do siebie nie musi oznaczać wielkich deklaracji ani spektakularnych zmian. Czasem zaczyna się od drobiazgów: chwili ciszy, odpuszczenia sobie perfekcjonizmu, powiedzenia „to wystarczy” zamiast „powinnam zrobić więcej”. To właśnie w tych małych gestach kryje się prawdziwa troska o siebie.

Lepsza relacja ze sobą to lepsze relacje z innymi

Miłość do siebie ma też realny wpływ na nasze relacje z innymi. Osoby, którym jest dobrze ze sobą, potrafią lepiej komunikować swoje potrzeby, stawiać granice i budować zdrowsze więzi z bliskimi. Nie opierają swojej wartości wyłącznie na zewnętrznej aprobacie, bo mają ją w sobie.

Mały gest, duże znaczenie

Dzień Kochania Siebie nie jest tylko symbolicznym przystankiem przed Walentynkami. To zaproszenie do zmiany perspektywy. Do tego, by zamiast kolejnej listy rzeczy „do poprawy”, spojrzeć na siebie z większą łagodnością i zrozumieniem.

Może więc w tym roku, zanim wyślesz walentynkę ukochanemu/ukochanej, znajdziesz chwilę tylko dla siebie? Stań przed lustrem, spójrz sobie w oczy i powiedz to, co naprawdę ma znaczenie – nie tylko 13 lutego: „kocham cię”.

*Badanie przeprowadzono na próbie 1000 osób metodą CAPI (wywiady w domach respondentów). Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa Polaków w wieku 15+ (reprezentatywność ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania).

