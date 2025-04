Rynek pracy obecnie jest rynkiem ludzi młodych. Wiele osób po czterdziestce martwi się, czy jeśli przestaną pracować w obecnej firmie, będą jeszcze gdziekolwiek indziej potrzebni. Mamy dobrą wiadomość - specjaliści i osoby z doświadczeniem są bardzo niezbędni, zwłaszcza w niektórych zawodach. Zrób wszystko, aby być wśród nich.

Dlaczego obecna czterdziestolatka może mieć trudności ze znalezieniem pracy?

Powodów, dla których w pewnym wieku traci się nadzieję na znalezienie wspaniałej pracy, jest wiele. Przede wszystkim możesz być już mniej energiczna, pozbawiona tej młodzieńczej werwy. Może też zasiedziałaś się długo w jednej pracy i myśl o zmianie napawa cię lękiem i myślisz, że to za duży stres. Może też nie czujesz się równorzędną kandydatką na dane stanowisko w porównaniu z młodą, ładną, wykształconą dziewczyną. Wreszcie może faktycznie twoje umiejętności są zbyt niskie i nie masz zbyt dużych szans na znalezienie pracy marzeń na obecnym rynku pracy.

Co szukająca pracy czterdziestolatka powinna podkreślać, żeby zachęcić pracodawcę do zatrudnienia właśnie jej?

Pamiętaj przede wszystkim o swoich atutach - przede wszystkim masz bogate doświadczenie zawodowe, o którym każda młoda dziewczyna może tylko pomarzyć. Jesteś też osobą dojrzałą, stateczną i pewnie bardziej rozważną. Masz już poukładane życie osobiste, odchowane, niemal dorosłe dzieci, więc możesz być bardziej zaangażowanym pracownikiem.

Co robić, żeby ciągle być atrakcyjnym na rynku pracy?

Spraw, żeby wiedza i doświadczenie szły w parze z energią i umiejętnościami. Jeśli chcesz przebić się przez mur dwudziestoparolatek-karierowiczek, musisz dorównać im w tym, w czym są od ciebie lepsze. Nad czym zatem najwyższy czas popracować? Nie jest tego zbyt wiele, a w pracy nowe umiejętności przydadzą się na pewno, nie będzie to zatem marnowanie czasu jedynie po to, by wpisać coś do życiorysu.

1. Wykształcenie

Im lepiej wykształcony pracownik, tym więcej wnosi do firmy. Wiedza zdobyta nie tylko na studiach, lecz także na różnych kursach czy szkoleniach na pewno zaprocentuje chęcią wdrożenia ciekawych pomysłów i ożywieniem zastygłej atmosfery w pracy. Pracodawca będzie cenił twoje zaangażowanie i kreatywność. Jeśli jednak twoja wiedza ogranicza się tylko do tej szkolnej, a nie rozwijasz jej od lat, może brakować ci innowacyjnych pomysłów albo te, które będziesz przedstawiać jako coś nowego, będą już wszystkim w branży znane.

2. Znajomość języków obcych

Ta kwestia jest bezsporna. Tak jak w Średniowieczu królowała łacina, dziś rządzi język angielski. Świat jest coraz mniejszy i trzeba było znaleźć sposób na to, by móc komunikować się bez przeszkód z kimkolwiek chcemy. Tym uniwersalnym kodem stał się angielski. Jeżeli zatem firma ma w planach międzynarodowy rozwój, musi mieć kadrę władającą tym językiem. Znajomość drugiego języka obcego dodatkowo podnosi twoje notowania na rynku pracy.

3. Kompleksowa obsługa komputera

Większość prac wykonuje się dziś przy komputerach. Sytuacja ta dotyczy bardzo wielu zawodów. Jeśli więc nie chcesz ograniczyć poszukiwania pracy do stanowiska ekspedientki w małym butiku lub warzywniaku, musisz oswoić komputer. Możesz wybrać się na kurs, na którym nauczysz się tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne oraz poznasz świat Internetu. Jest to absolutne minimum, jeżeli chcesz zdobyć ambitną pracę.

4. Zainteresowanie współczesnym światem i nowinkami technologicznymi

Musisz być na bieżąco w świecie, który pędzi. Musisz wyprzedzać innych w zdobywaniu wiedzy z twojej dziedziny, ale też tej związanej z rozwojem technologicznym, który tak naprawdę ułatwia, przyspiesza i uprzyjemnia pracę.

5. Elastyczność zawodowa

Rynek pracy się zmienia. Zawody, które jeszcze kilkanaście lat temu były prestiżowe, dziś mogą już takie nie być, dlatego nie możesz zamykać się na zmiany. Nie bój się nowych wyzwań. Łącz w nowej pracy swoje umiejętności i wiedzę z chęcią rozwoju, a na pewno będziesz stale atrakcyjna i pożądana na rynku pracy.

