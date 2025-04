Już od połowy marca szkoły organizują zdalne nauczanie, które jedni rodzice chwalą, a inni uważają, że nie zastąpi ono tradycyjnej formy nauki w szkole. Od uczniów wymaga to dużej samodyscypliny, ale system pracy w każdej szkole wygląda inaczej. Jedni łączą się ze swoimi nauczycielami przez komunikator video, inni jedynie odsyłają wykonane zadania.

Z powodu epidemii koronawirusa także coroczny konkurs matematyczny został przeprowadzony zdalnie. Wyniki są zaskakująco dobre, wręcz podejrzanie dobre.

Tak dobry wynik tegorocznego konkursu można byłoby uznać za pozytywny efekt zdalnego nauczania, gdyby nie fakt, że najwyraźniej zadań uczniowie nie rozwiązywali samodzielnie. Świadczy o tym zaskakujący wynik wśród ośmiolatków, gdzie 3152 osoby rozwiązały zadania bezbłędnie. W ubiegłym roku było to zaledwie 8 osób.

Także uczniowie starszych klas wyjątkowo dobrze poradzili sobie w zdalnym teście. W kategorii „Maluch” aż 872 osoby zadania rozwiązało bezbłędnie (w ubiegłym roku - 16), w kategorii „Beniamin” 100% otrzymało 628 uczniów (w ubiegłym - 16).

Poziom konkursu, zdaniem jego organizatorów, w niczym nie odbiegał od tego z ubiegłych lat, jednak najwyraźniej to zdalna forma jego przeprowadzenia wyjaśnia wysokie wyniki. I obnaża smutną prawdę o tym, że duża liczba dzieci nie rozwiązywała zadań samodzielnie, a pomagali im rodzice.

Tegoroczna edycja konkursu matematycznego została przeprowadzona poprzez platformę Dzwonek.pl, technologicznym partnerem konkursu była firma Learnetic. Dzięki temu udało się przeprowadzić konkurs dla około 250 tysięcy uczniów, choć dobre wyniki bardziej smucą, niż cieszą.

Ta historia jest bardzo przykra, bo mamy świadomość, że w tym roku ten konkurs przeprowadzony został między innymi po to, by nie karać uczniów, którzy się do niego sumiennie przez długi czas przygotowywali.

– powiedział Artur Dyro z Learnetica w rozmowie z TVN24.