Każdy rodzic, który ma dziś już dorosłe dzieci powie, że ich wychowanie pochłonęło nie tylko mnóstwo pracy i miłości, ale też pieniędzy. Koszty utrzymania dziecka z roku na rok rosną, a w 2020 roku suma, jaką trzeba wydać przez 18 lat życia naszej pociechy jest zawrotna. Statystyki tylko to potwierdzają.

Ile kosztuje utrzymanie dziecka 2020

Najnowsze dane o koszcie posiadania dziecka w Polsce pochodzą z Centrum im. Adama Smitha, który publikuje je co rok na Dzień Dziecka. Raport centrum bazuje na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych). W tym roku posłużył się danymi z III kwartału 2019 roku.

Z analizy przygotowanej przez ekspertów, koszty, jakie musimy ponieść podczas 18 lat życia dziecka to aż 205 tys. zł. W przypadku rodziny, gdzie dzieci jest dwójka, wydatki te wynoszą 412 tys. zł.

Jak wynika z badań Centrum im. Adama Smitha, koszt wychowania dziecka w rodzinie z dwójką potomków wzrósł o 5,4% w porównaniu z rokiem 2019. Natomiast względem roku 2014 ten wzrost to aż 18,5%.

Okazuje się, że statystyki opublikowane w raporcie centrum, zgadzają się z przewidywaniami Polaków, którzy mają dzieci. Wśród ankietowanych aż 24% szacuje, że koszt wychowania dziecka przez 18 lat to ponad 250 tys. zł. 18% uważa, że wystarczy od 201 do 250 tys. zł, a 23% - że wystarczy od 151 do 200 tys. zł. Z kolei tylko 35% ankietowanych uważa, że ten koszt może być mniejszy niż 150 tys. zł.

Ile wydajemy na dziecko miesięcznie?

Z innych danych, opublikowanych w badaniach SW Research wynika, że miesięczne utrzymanie dziecka również do najtańszych nie należy i jest ściśle związane z wiekiem naszej pociechy.

Miesięcznie wydatki na niemowlaka zamykają się w granicach 1050 zł. W przypadku nastolatka jest to już ok. 1500 zł, zaś studenta - niemal 2200 zł.

