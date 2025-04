Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że robi wszystko, by dzieci już we wrześniu wróciły do nauki stacjonarnej. Opracowywany jest specjalny plan reżimu sanitarnego, który ma zapewnić uczniom najwyższy poziom bezpieczeństwa i pozwolić im na „normalne” kontynuowanie nauki. Rzeczniczka prasowa ministerstwa Anna Ostrowska zdradziła w rozmowie z RMF FM, jak będzie wyglądać powrót do szkół.

MEN planuje powrót dzieci do szkół we wrześniu

Zrobimy wszystko, aby dzieci wróciły do szkół od września w normalnym trybie. Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych - zapewniła Ostrowska

Jak podkreśliła, jest dziś pełna zgoda co do tego, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem oraz nie zbudują więzi społecznych. Rzeczniczka poinformowała również, że resort pracuje nad udoskonaleniem narzędzi on-line do nauki zdalnej po to, by nauczyciele i dyrektorzy mogli z nich korzystać jako uzupełnienie tradycyjnych metod pracy.

W sieci nie brakuje jednak głosów rodziców, którzy są zaniepokojeni myślą o powrocie dzieci do szkół. Wielu z nich boi się, że pojawiające się wciąż ogniska koronawirusa to jasny sygnał, że nie jest wystarczająco bezpiecznie, by zezwolić dzieciom na gromadzenie się.

- Ja chyba swojego nie puszczę. Przecież cały czas mamy wzrost zakażeń. - Chcą w szkołach zrobić to samo, co w kopalniach? Nie podoba mi się to. - Jak dla mnie to za wcześnie. Najpierw niech spadnie liczba nowych chorych, a później niech o tym myślą. - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych

Zamknięcie szkół z powodu koronawirusa

W związku z epidemią od 12 marca w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zostały zawieszone stacjonarne zajęcia. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość i w takim trybie szkoły mają pracować do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca.

Częściowo wznowiono działalność przedszkoli, umożliwiono udział w zajęciach uczniom klas I-III szkół podstawowych i konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

