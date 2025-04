Bezwzględnie jeden z najpiękniejszych miesiąców w roku nie rozpieści nas słoneczną aurą w weekend 22-24 maja. Będzie wiatr, deszcz, a słońce skryje się za gęstymi chmurami. Jak długo potrwa załamanie pogody?

W ten weekend lepiej zostać w domu. Już w piątek na niebie pojawią się chmury, zza których ochoczo będzie wychylać się słońce, ale tylko do popołudnia. Ich obecność zwiastuje deszcz i wiatr, odbije się to też na temperaturze. W całej Polsce od Pomorza po Podkarpacie nie uświadczymy bezchmurnego nieba - załamanie pogody pominie jedynie północno-wschodnie krańce kraju. Ile będzie stopni w ten weekend?

Pogoda na sobotę 23 maja

W całym kraju będzie padać deszcz, zatem zalecamy pozostać w domach i zrezygnować z wycieczek rowerowych bez odpowiedniego osprzętu i płaszczy przeciwdeszczowych. Najniższej temperatury - 13°C - można spodziewać się nad morzem, a najwyższej - 18°C - w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie czy Krakowie. Front z opadami będzie przemieszczać się od zachodu do centrum kraju i tam można spodziewać się kumulacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Opadom deszczu będzie towarzyszyć wiatr i zachmurzenie, a biomet będzie niekorzystny. Co prawda i tak część Polaków planowała odwiedzić ponownie otwarte knajpy, ale nie będzie mogła rozkoszować się wiosną w restauracyjnych ogródkach.

fot. Adobe Stock

Pogoda na niedzielę 24 maja

Niedziela również nie rozpieści nikogo swoją aurą: zachmurzenie będzie duże, chmury szare i kłębiaste i można spodziewać się okresowych opadów deszczu oraz wiosennych burz. Te dotrą do centrum Polski i tym razem - na wschód kraju. W trakcie burz można spodziewać się porywów wiatru, zatem lepiej nie wystawiaj na balkon prania, a z tarasu usuń zabawki i okryj meble ogrodowe.

Temperatura w niedzielę to od 14°C w Gdańsku do 18°C we Wrocławiu. Intensywne deszcze i wiatr spowodują, że odczuwalna temperatura będzie niższa niż ta, którą wskazują telefony (i termometry). Co więcej, załamanie pogody w ten majowy weekend przedłuży się o kilka dni: wg prognoz deszczowa pogoda i temperatury w okolicach 15°C mogą utrzymywać się nawet do czwartku. Nie są to złe wiadomości: przypominamy, że w Polsce wiele regionów jest dotkniętych suszą.

