Na stoiskach mięsno-wędliniarskich można kupić towary na wagę, w tym także sery. Wprowadzanie lad mięsnych to dla klientów Biedronki nowość, bowiem dotychczas ma je 114 z 3002 sklepów w Polsce. Warto zaznaczyć, że Biedronka nie zrezygnowała z oferty wędlin i mięs paczkowanych.

Lada ze świeżym mięsem, wędlinami, serami w Biedronce

Mięsna lada kojarzy się nam z hipermarketami lub delikatesami. Do tej pory w dyskontach nie można było znaleźć tego typu usług, bo ich pojawienie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nic więc dziwnego, że kiedy 6 lat temu Jeronimo Martins wprowadzało ten pomysł na rynek, dostało nieco po głowie. Wtedy był czas Almy i Piotra i Pawła.

Teraz właściciel sklepów Biedronka wrócił do tego pomysłu i na poważnie wziął się za mięsną ladę. Wpływ na decyzję miały dobre wyniki sprzedaży w końcu roku. Świeże mięso podawane do ręki pojawi się tam, gdzie będzie się to opłacać i spotka się z zainteresowaniem klientów. Sieć nie ogranicza się jednak do dużych miast. Lady są już m.in. w sklepach w Sędziszowie Małopolskim, Unisławie czy Łasinie.

Gdzie są Biedronki z ladą mięsną?

Stoiska mięsne w sieci Biedronka są zlokalizowane tam, gdzie mogą przyciągnąć klientów z zasobniejszym portfelem lub będzie to opłacalne biznesowo i wizerunkowo. Aż 10 ze 114 obiektów mieści się w Warszawie, m.in. w Galerii Młociny, inne np. w Przasnyszu, galerii wrocławskiej Galaktyka, Chełmnie, Toruniu.

Do końca tego roku otworzy się jeszcze kilkadziesiąt lad z mięsem, a samych Biedronek - ok. 100. Na przekór sytuacji epidemiologicznej w kraju, 28.04. sklep z tradycyjną ladą pojawił się w Grudziądzu.

Jednym z wyróżników nowej placówki jest specjalne stoisko mięsno-wędliniarskie, oferujące szeroki wybór produktów na wagę, które wzbogacają asortyment wędlin i mięs paczkowanych - mówiła o nim Iwona Kubiak-Karpińska, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Lady w Biedronce nawiązują wyglądem oraz funkcjonalnością do tradycyjnych lad mięsnych w bardzo popularnych marketach wielkopowierzchniowych czy delikatesach. Dzięki temu klienci będą mogli wybrać oraz kupić artykuły spożywcze na wagę.

Wprowadzenie tego rozwiązania nie oznacza jednak rezygnacji z rozwiązań stosowanych dotychczas, czyli mięsa i wędlin paczkowanych.

fot. Materiały prasowe Jeronimo Martins

