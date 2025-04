Lekarze niemal od samego początku pojawienia się koronawirusa alarmują i uprzedzają, że może on wywoływać nie tylko samą chorobę COVID-19, ale też szereg powikłań. Do tej pory najczęściej wymienia się nadmierne zmęczenie, problemy z oddychaniem, uszkodzenia układu oddechowego i nerwowego.

Jednak lista z dnia na dzień zdaje się robić coraz dłuższa i obejmować coraz więcej symptomów. Wśród nich pojawiły się właśnie problemy z erekcją i płodnością u mężczyzn.

Problemy z erekcją i niepłodność powikłaniami po koronawirusie

Dr Dena Grayson, słynna eksperta od chorób zakaźnych była gościem amerykańskiej stacji telewizyjnej Sky News. Została poproszona o skomentowanie sytuacji epidemicznej w kraju, możliwych prognoz dotyczących koronawirusa i powikłań, jakie może wywoływać.

Lekarka przyznała, że oprócz zmian, o których mówi się od wielu miesięcy, u ozdrowiałych mężczyzn mogą pojawić się także inne problemy zdrowotne. Także te intymne. Okazuje się, że wielu z nich skarży się na zaburzenia seksualne i reprodukcyjne. Jako najczęstsze wymieniają problemy z erekcją i zmniejszoną płodność.

Dr Grayson alarmuje, by nie ignorować tych powikłań, bo nieleczone mogą trwać nawet przez całe życie. Czemu koronawirus może wywoływać np. problemy z erekcją, skoro jako pierwszy atakuje układ oddechowy?

Ekspertka wyjaśniła, że erekcja to złożony proces obejmujący emocje, naczynia krwionośne, mózg, hormony, mięśnie i nerwy. Wystarczy by jeden z tych elementów zawiódł, żeby cały proces nie funkcjonował poprawnie.

Naukowcy są zgodni co do tego, że lista powikłań po koronawirusie będzie nieustannie się powiększać. Znamy chorobę zbyt krótko, by móc przewidzieć jej długofalowe działanie na ludzki organizm. Nie wiadomo, jak ozdrowieńcy będą czuć się za kilka miesięcy czy lat. Pozostaje nam jedynie obserwacja i działanie skupione na bieżącej sytuacji.

