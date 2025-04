PiS nie tak dawno wprowadził liberalizację ustawy o ochronie przyrody, pozwalając między innymi na niemal nieograniczoną wycinkę drzew. Co się zmieniło? W sumie wszystko. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś chciał wyciąć drzewo, to musiał mieć na to zgodę urzędu gminy. Jeśli wyciął, a zgody nie było, to czekała go spora kara finansowa. Nikogo to nie dziwiło, wszak drzewa są ważne i nawet dziecko z podstawówki wie, że rośliny wytwarzają tlen. Jak się okazuje, politycy PiS-u o tym zapomnieli... Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Jan Szyszko zezwolił na wycinkę drzew.

Lex Szyszko, czyli jak Minister Ochrony Środowisk postanowił je zniszczyć

Lex Szyszko jak mawiają żartobliwi, a więc ustawa liberalizująca wycinkę drzew mówi, że drzewa i krzewy można wycinać bez zezwolenia, jeśli:

wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,

drzewa nie są pod ochroną,

drzewa nie są częścią lasu - drzew nie można usuwać z terenów leśnych, nawet jak są własnością prywatną,

nie trwa okres lęgowy ptaków,

drzewo ma określoną grubość pnia.

Robert Biedroń chce sadzić nowe drzewa - w obronie środowiska

I chociaż sama wycinka lasów wywołała falę kontrowersji, to wielu ustawę przyjęło z entuzjazmem, masowo ścinając drzewa. W opozycji do idei wycinania drzew stanął Robert Biedroń. "Oni wycinają, my sadzimy" brzmi hasło jego akcji, skierowanej do mieszańców Słupska. Start już 3 marca. Prezydent Miasta chce posadzić w Słupsku 591 drzew.

🌳 Gdy oni wycinają drzewa, my je sadzimy. Takiej akcji jeszcze nie było! P.S. Żeby nie było - drzewa z szyszkami też posadzimy. 🌿 pic.twitter.com/eZ8zFTMKr6

— Robert Biedroń (@RobertBiedron) 1 marca 2017

Ofiary Szyszki

O wszystkich ofiarach Ministra Szyszki pewnie nigdy się nie dowiemy, bo drzewa znikają tak szybko, że nie da się tego kontrolować. W centrum Warszawy wycięto już kilkanaście drzew. To te, które jeszcze do niedawna cieszyły oczy przy Pałacu Kultury i Nauki, czy przy Metrze Świętokrzyska. 4 hektary lasu będącego pod ochroną zostało wycięte w Łebie, nie zwracając uwagi, na przepisy.

Petycja przeciw masakrze drzew

W związku z masową wycinką drzew w Polsce, pojawiła się petycja skierowana do Ministra Jana Szyszki. Wzywa się go do wycofania nowelizacji o wycince drzew. Jeśli również jesteś przeciw wycince drzew, podpisz petycję.

Zobacz, jak przebiega wycinka drzew w Polsce. Jest się z czego cieszyć?

