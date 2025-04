8 marca, tak właśnie w Dzień Kobiet, na całym świecie kobiety będą strajkować przeciw polityce państw, które za nic mają sobie ich dobro. Również w Polsce odbędą się protesty. To nie pierwszy taki strajk w naszym kraju. Wszyscy dobrze pamiętamy Ogólnopolski Czarny Protest z 3 października.

Reklama

Dlaczego redakcja Polki.pl bierze udział w Strajku Kobiet i wspiera #czarnyprotest - wyjaśnia redaktorka naczelna

Będzie powtórka Czarnego Protestu. Nie ma się z czego cieszyć, że jesteśmy w takiej opresji, że trzeba się jednoczyć i współdziałać. - Marta Lempart, koordynatorka protestów z 3 października

Czarny strój i przerwa w pracy



Jak przyłączyć się do strajku? Ubierz się na czarno. Zamiast do pracy, idź na manifestację.

Kobiety mają zgromadzić się w wyznaczonych miejscach, by okazać swój sprzeciw wobec polityków. Organizatorzy proponują strajk totalny, czyli zaprzestanie pracy przez cały dzień lub strajk czasowy, a więc przerwę w pracy przez 2 lub 3 godziny.

Demonstracje w Warszawie



W Warszawie – poza wieloma akcjami na terenie całego miasta – zaplanowano dwie duże demonstracje: "Blondynki wywołują polityków" i "8M". Demonstracja "Blondynki wywołują polityków" (organizowana przez Protest Kobiet) zaplanowana została na godz. 15 pod Rotundą przy rondzie Dmowskiego.

Finałem demonstracji będzie akcja "Niebieska linia" rozpoczynająca się pod Rotundą o godz. 16.30. Akcja polegać będzie na przejściu z wielką niebieską wstęgą na trasie Rotunda – pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano finałową demonstrację strajku "8M" (organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet).

Protest wspierają wielkie Polki

To nie tylko celebrytki, ale wielkie, odważne Polki, które potrafią głośno mówić o swoich poglądach i przekonaniach. Wspierają kobiety, bo wiedzą, że tylko tak można zmienić sytuację w kraju.

Krystyna Janda nie kryje swoich przekonań. W wywiadzie dla TOK FM powiedziała między innymi, że właśnie dzień kobiet jest idealnym czasem, by upomnieć się o to, co kobietom się należy.

Mi się najbardziej podoba, że to będzie międzynarodowy strajk kobiet. Tych tematów jest bardzo dużo. Krzyżuje się wiele problemów kobiet na całym świecie. Manifestacja w ten symboliczny dzień musi mieć znaczenie, choć żadne władze specjalnie się tym nie przejmą. (...) Polacy zrozumieli jak to jest, kiedy przyjechał pierwszy raz do Polski Jan Paweł II. I kiedy tylu ludzi przyszło, rozejrzało się dookoła i zobaczyli jak jest ich dużo. Potrzebujemy takiego momentu, żebyśmy zobaczyli, ile nas jest teraz. Trzeba zrozumieć, ile jest kobiet, które chcą wolności i swoich praw. Kobiet, które nie chcą, by traktować je jak głupsze, nienormalne, czy tylko jak torebkę na nasienie. Myślę, że powinnyśmy sobie spojrzeć dookoła po horyzont i zobaczyć, ile nas jest. - Krystyna Janda

Hanna Samson: Polki mają moc!

Do akcji przyłączyły się też Agnieszka Holland, Maja Ostaszewska, Maria Sadowska, Krystyna Kofta, Renata Kim, Szymon Majewski, Marta Frej i wiele innych.

Nie tylko Polska będzie strajkowała

8 marca kobiety z 40 krajów świata, m.in. USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Argentyny, Australii, Brazylii, Chile, Włoch, Meksyku, Peru, Rosji, Korei Płd., Turcji, Szwecji, Togo czy Urugwaju będą uczestniczyć w Międzynarodowym Strajku Kobiet. Zainicjowany w Polsce bunt, swoje kulminacyjne momenty będzie miał w stolicach uczestniczących w wydarzeniu państw.

Hanna Samson: Do kobiet, które nie interesują się polityką

Reklama

Dlaczego o kobietach znowu decydują politycy? Czyli o pigułce "dzień po" słów kilka