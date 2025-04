Wiele osób marzy o własnym domu. Nie ma co ukrywać, że często jest ono niemal niemożliwe do spełnienia ze względu na wysokie koszty i ogrom biurokracji.

Reklama

Okazuje się jednak, że mając głowę na karku i sprytnie dzieląc prace nad wymarzonym domem, możliwe jest wybudowanie go nie tylko szybko, ale i stosunkowo tanio. Udowodnili to Monika i Mariusz Wereda, którzy swoją pracę opisali na blogu „U siebie w domu”.

Samodzielnie wybudowali dom tańszy niż mieszkanie

Monika i Mariusz Wereda w kolejnych wpisach pokazywali, jak postępuje budowa ich wymarzonego domu. Małżeństwo zdecydowało się na dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych, który zbudowali i wykończyli w zaledwie rok.

Piętrowy budynek ma aż 10 funkcjonalnych pomieszczeń. Jak opisuje portal „Domiporta”, na parterze znajduje się salon, kuchnia, pokój, WC, kotłownia, trzy sypialnie i łazienka.

Okazuje się, że koszt budowy wyniósł mniej niż zakup mieszkania w większości polskich miast. Jak właścicielom udało się ograniczyć wydatki? Wiele prac wykończeniowych i budowlanych wzięli na siebie, dzięki czemu zaoszczędzili na robociźnie. W ostatnim czasie usługi firm budowlanych znacznie podrożały, więc rezygnacja z nich to naprawdę duże kwoty, które mogą zostać w naszej kieszeni.

Inwestycja Weredów, kosztowała w sumie 225 tys. złotych. Zdradzili, że gdyby nie zrezygnowali z usług budowlańców, koszty byłyby wyższe nawet o 40%. Mimo to małżeństwo przyznało, że na początku nie byli przekonani do budowy i to z tak dużym zaangażowaniem własnym.

Na samo wspomnienie o tak dużych wydatkach bałam się, że nigdy nie będzie nas na to stać. Po kilku rozmowach z rodzicami, którzy właśnie kończyli budowę, postanowiliśmy, że i my spróbujemy. Nie mieliśmy w planie wybudowania domu w rok. Samo tak wyszło - napisała o planie budowy Magda Wereda na ich stronie

Ich domek wygląda naprawdę pięknie i wciąż przechodzi kolejne usprawnienia. Ostatnio zmieniono mu elewację i zadbano o przestrzeń przydomową. Pojawił się tam piękny ogród i basen.

Reklama

Czytaj także:

Właściciel domu oddał najemcy 3-miesięczny czynsz. 74-latek wszystkie pieniądze przeznacza na leczenie żony

Dom „człowieka-kreta” z Hockney sprzedany. Wykopał pod nim wiele metrów tuneli

Przez własną chciwość nie chciała sprzedać działki miastu. Dziś jej dom stoi... na środku autostrady