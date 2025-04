Wiadomość o wprowadzeniu skutecznej szczepionki przeciw koronawirusowi wywołała falę optymizmu. Zwłaszcza, że eksperci od marca powtarzali, że to właśnie ona jest naszą szansą na opanowanie pandemii i powrót do normalności.

Okazuje się jednak, że być może zbyt wcześnie zaczęliśmy się cieszyć. Zdaniem dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu szczepionka sama w sobie nie wygasi COVID-19, a na złagodzenie sytuacji będziemy musieli cierpliwie poczekać.

W rozmowie z PAP ekspert podkreślił, że informacja o dopuszczeniu szczepionki do użytku nie powinna być przyczyną rozluźnienia w stosowaniu się do wytycznych sanitarnych i rezygnowania z obostrzeń.

Wejście szczepionki do użytku to nie jest jeszcze moment na zrzucanie maseczek, czy na zaprzestanie dbania o higienę rąk w taki sposób jak to teraz czynimy. To jest dopiero początek długiej drogi - i jeszcze sporo przed nami, żeby udało nam się ten problem opanować

- powiedział dr hab. Rzymski