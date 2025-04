Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że dzieci wrócą do nauki stacjonarnej już 1 września. Od marca szkoły i uczelnie funkcjonowały w trybie zdalnym. To jednak ulegnie zmianie.

Chociaż rząd dokładnie przemyślał kwestię reżimu sanitarnego, który ma zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, rodzice wciąż obawiają się wzrostu zakażeń koronawirusem. Do ich obaw odniósł się wirusolog, dr Tomasz Dzieciątkowski, który w rozmowie z „Parenting.pl” przyznał, że sytuacja jest opanowana.

Nie sądzę, aby dobrym pomysłem było wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w szkole. Żadne dziecko, zwłaszcza małe, nie wytrzyma tyle godzin w czymś, co utrudnia oddychanie. Inną sprawą jest przyłbica. Moim zdaniem uczniowie powinni je nosić przez cały czas przebywania w szkole. Ryzyko, iż dzieci zachorują na COVID-19 lub zakażą kogoś koronawirusem, jest minimalne, ale jednak nie zerowe

Nie sądzę, aby dobrym pomysłem było wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w szkole. Żadne dziecko, zwłaszcza małe, nie wytrzyma tyle godzin w czymś, co utrudnia oddychanie. Inną sprawą jest przyłbica. Moim zdaniem uczniowie powinni je nosić przez cały czas przebywania w szkole. Ryzyko, iż dzieci zachorują na COVID-19 lub zakażą kogoś koronawirusem, jest minimalne, ale jednak nie zerowe

Ekspert jest zdania, że obostrzenia w szkołach są konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko dzieciom, ale też ich rodzinom i zapobiec powstawaniu nowych ognisk koronawirusa.

1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia

– powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej