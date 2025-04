Wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta i sylwester będą zupełnie inna niż zazwyczaj - okazuje się jednak, że jeszcze bardziej, niż do tej pory zakładano. Na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by podczas przerwy świątecznej ograniczyli przemieszczanie się oraz kontakty z rodziną z daleka.

Przerwa świąteczna dla niektórych będzie wyjątkowo długa - uczniowie do szkół po raz ostatni pójdą przed świętami, a wrócą do nich dopiero 18 stycznia - wszystko przez to, że ferie zimowe zostały skumulowane w jednym terminie dla wszystkich województw.

Święta i sylwester tylko w 5 osób

Chociaż na konferencji premier zwracał się jedynie z prośbą o rozwagę w okresie świątecznym, nie obyło się bez koniecznych regulacji. Z informacji umieszczonych na stronie gov.pl wynika jasno, że podczas świąt Bożego Narodzenia jednocześnie będzie mogło spotkać się jedynie 5 osób.

Czas największych obostrzeń, nazwany przez rząd etapem odpowiedzialności będzie trwał do 28 grudnia, jednak w etapie następnym, stabilizacji, który wejdzie w życie pod warunkiem zmniejszenia dziennej liczby zakażeń, niewiele się zmieni.

Etap stabilizacji ma ponownie wprowadzić podział Polski na strefy - w strefach czerwonych ograniczenia dotyczące zgromadzeń zostają takie same jak w całej Polsce w poprzednich tygodniach. W strefach żółtych zgromadzenia mogą objąć co najwyżej 25 osób, a w strefach zielonych - 100 osób.

Oznacza to, że najprawdopodobniej obostrzenia w sporej części Polski obejmą nie tylko Boże Narodzenie i Wigilię, ale także sylwestra i Nowy Rok.

Rząd pracuje ciągle też nad kolejnymi regulacjami. Będą to między innymi obostrzenia dotyczące przemieszczania się, które miałyby obowiązywać między innymi w ferie. Premier apelował, by pomimo przerwy w nauce nie planować zimowych wyjazdów - zarówno tych w Polsce, jak i zagranicznych.

